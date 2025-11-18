Alcaraz a rischio infortunio non gioca la Coppa Davis: nessuna polemica. Le differenze col caso Sinner

Dopo le ATP Finals, l’annuncio di Carlos Alcaraz divide i tifosi: niente Coppa Davis per infortunio. Il numero 1 al mondo, così come Jannik Sinner non prenderà parte alle Final Eight in programma a Bologna.

Carlos Alcaraz out in Coppa Davis: in vista dell’esordio della Spagna contro la Repubblica Ceca, il finalista delle Atp Finals a Torino ha dovuto alzare bandiera bianca per un edema muscolare al bicipite femorale destro. “Carlos Alcaraz non potrà far parte della squadra spagnola di tennis MAPFRE che disputerà la Final 8 della Coppa Davis 2025 a Bologna a partire da giovedì prossimo, a causa del fastidio fisico patito nella parte posteriore della coscia destra durante la sua partecipazione alle ATP Finals”, così la federazione spagnola in un comunicato ufficiale.

Infortunio Alcaraz: l’annuncio social

Lo stesso tennista spagnolo pochi istanti fa ha pubblicato un post sui propri canali social annunciando la sua assenza nelle Final Eight. “Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare per la Spagna in Coppa Davis a Bologna. Ho un edema al bicipite femorale destro e il medico mi ha raccomandato di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più bella che ci sia ed ero molto emozionato di poter contribuire a lottare per la Coppa Davis. Torno a casa con il cuore pesante”. Un problema muscolare che si è verificato durante la fase a gironi della competizione che si è svolta a Torino ed è peggiorato nei successivi match contro Felix Auger-Aliassime e Jannik Sinner.

Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… 🥲 Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión… pic.twitter.com/ftWvwGUYcu — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 18, 2025

Sinner-Alcaraz: le differenze

A differenza di quanto accaduto in Italia, con tifosi e addetti ai lavori insorti per il forfait di Sinner in Coppa Davis, in Spagna la situazione è stata più leggera: la mancata presenza dell’atleta di Murcia non è stata vista come un grave problema in quanto i tanti impegni ravvicinati aumenterebbero i rischi di un infortunio maggiore.

L’Italia che non potrà contare neanche su Lorenzo Musetti si aggrappa a Berrettini, Cobolli, Sonego, Vavassori e Bolelli: l’obiettivo è la terza vittoria consecutiva: i detentori del titolo scenderanno in campo mercoledì pomeriggio contro l’Austria alla Super Tennis Arena.