Chancel Mbemba, chi è il difensore goleador eroe della Repubblica Democratica del Congo

Chancel Mbemba: l’eroe che non ti aspetti. Il trentunenne difensore del Lille è l’anima di una Repubblica Democratica del Congo che sogna la Coppa del Mondo FIFA.

Prima il gol vittoria contro il Camerun in semifinale, poi il rigore decisivo contro la Nigeria: se i Leopardi sono agli spareggi interconfederati gran parte del merito è del classe ’94 che ha celebrato la sua centesima presenza internazionale con una rete che ha tenuto in vita le speranze della RDC.

Dopo essere stato escluso dall’Olympique Marsiglia, ha deciso di restare in Ligue 1 per trasferirsi al Lille: sotto l’ala protettiva di Bruno Génésio il calciatore è stato uno dei punti fermi della difesa collezionando nove partite in questa stagione tra campionato ed Europa League per un totale di 720′. Per la prima volta in 52 anni il capitano è l’emblema di questo sogno che può diventare realtà.

Mbemba eroe della RDC: il sogno Mondiale continua

Cresciuto nel Settore Giovanile del MK Etanchéité, fu acquistato dall’Anderlecht per poi trasferirsi al Newcastle per circa 10 milioni di euro. Poi Porto, Marsiglia e Lille. Quasi 400 presenze in carriera, condite da 32 gol e 7 assist tra tutte le competizioni. Un profilo di spessore e d’esperienza, punto fermo dei Leopardi e capitano della Nazionale guidata da Sébastien Desabre.

Un lungo peregrinare partito in Europa dal Belgio, per poi dividersi tra Inghilterra e Portogallo, fino alla Francia. Nel suo palmares un torneo di Viareggio con l’U19 dell’Anderlecht e, sempre con i Viola-bianchi un campione della Jupiler Leauge e due Supercoppe del Belgio. Con i Dragoes invece due Primeira Liga, due Coppe portoghesi e una Supercoppa.

L’ultima volta ai Mondiali

L’allora Zaire, che ha vinto due Coppe d’Africa nel 1968 nel 1974, si è qualificata una sola volta ai mondiali del 1974: un traguardo storico con la prima nazionale dell’Africa subsahariana eliminata durante la fase a gironi subendo una sconfitta clamorosa contro la Jugoslavia, con un netto 9-0. 0-2 contro la Scozia e 0-3 contro il Brasile, chiudendo il raggruppamento all’ultimo posto e con 0 gol segnati.