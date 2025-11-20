Basket nel caos, la partita non si può giocare: “Rischi altissimi”

Nelle ultime ore, è stata registrata una chiara situazione di caos alla vigilia di una partita di basket: cosa sta effettivamente accadendo.

Quando parliamo di sport particolarmente apprezzati, seguiti e amati, ci viene in mente il basket. La pallacanestro, per quanto sia assai popolare soprattutto negli Stati Uniti d’America, da diversi anni è seguitissima anche in Europa, e infatti non a caso l’interesse per i campionati europei e i giocatori nati nel vecchio continente è in crescita.

Proprio per questa ragione, in Italia e non solo se ne parla sempre di più. Non sempre, però, parlarne significa automaticamente che c’è qualcosa di positivo da tenere in considerazione.

La dimostrazione ci arriva anche dall’ultim’ora che sta preoccupando moltissimi italiani. A quanto pare, una partita di una certa rilevanza rischia di non essere giocata a causa di rischi altissimi che potrebbero provocare conseguenze davvero di non poco conto.

Basket, a rischio una partita: i dettagli

Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, in una lettera pubblicata dall’agenzia di stampa Ansa ha parlato dello svolgimento di Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, che è fortemente a rischio per ragioni di sicurezza pubblica. Tutto questo a causa di una protesta indetta dall’Assemblea Blocchiamo Tutto, che ha deciso di riunire diverse organizzazioni come Potere al Popolo, USB, Giovani Palestinesi e Cambiare Rotta e chiesto di unirsi alle contestazioni per ‘portare vessilli palestinesi, boicottare le partite e unirsi alla manifestazione”, secondo quanto precisato da Il Carlino.

Lo slogan scelto per la protesta, e apparso attraverso uno striscione esposto fuori dal PalaDozza, è il seguente “Fuori il sionismo dallo sport. No a Virtus Bologna – Maccabi tel Aviv. Show Israel the red card”. Il sindaco ha quindi precisato di essere fortemente preoccupato per lo svolgimento del match previsto per il 21 novembre 2025, non essendoci le condizioni di ordine pubblico – a suo avviso – per gestire con serenità tale evento. A preoccupare più di ogni altra cosa Matteo Lepore, è il fatto che venga rischiata non poco l’incolumità dei cittadini, oltre al pericolo per la città e i negozi.

Secondo lui, c’è ancora tempo per spostare la partita ad altra data e luogo, proprio per questo ha chiesto direttamente al Ministro Piantedosi di ripensarci per il bene di tutti quanti. Pare abbastanza evidente il fatto che si tratti di una situazione da considerare quantomeno preoccupante, per non aggiungere altro. In ogni caso, staremo a vedere quale piega effettivamente tale storia prenderà, sperando che niente e nessuno venga danneggiato.