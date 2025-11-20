Cristiano Ronaldo e Donald Trump ancora assieme. Dopo la cena di Gala alla Casa Bianca, oggi, il Presidente degli USA ha pubblicato su Instagram un video andato immediatamente virale.

Ha del curioso il video pubblicato poco fa da Donald Trump sul proprio profilo Instagram. L’altro giorno il Presidente aveva avuto ospite ad una cena di Gala, Cristiano Ronaldo alla Casa Bianca. Il fuoriclasse portoghese era parte della delegazione saudita del Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Oggi Trump ha pubblicato un video, realizzato con l’IA, dove lui e il fuoriclasse portoghese palleggiano e si scambiano il pallone nella sala ovale della Casa Bianca. Trump sottolinea come sia stato un piacere per lui incontrare CR7 e come lui sia un grande ragazzo, un figo e una persona davvero intelligente.

Trump esalta Cristiano Ronaldo

Donald Trump ha esaltato Cristiano Ronaldo: “Cristiano Ronaldo è un grande ragazzo. Mi è piaciuto incontrarlo alla Casa Bianca. Davvero intelligente e figo!!! Presidente DJT“. Questo il messaggio pubblicato dal Presidente degli Stati Uniti, allegato ad un video realizzato con l’IA, sul suo Instagram. Nei giorni scorsi, Cristiano Ronaldo è stato ospite ad una Cena di Gala alla Casa Bianca, come parte della delegazione che accompagnava il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in visita negli Usa.

Alla cena era presente anche Elon Musk, con il quale CR7 ha scattato un selgie, oltre a tante celebrità. Con Cristiano Ronaldo, anche la compagna Georgina Rodriguez. Oggi, il presidente Usa, Donald Trump ha pubblicato un video realizzato con l’IA nel quale si vedono lui e la stella portoghese palleggiare e scambiarsi il pallone nella sala ovale della Casa Bianca. Un video semplice e genuino che è andato immediatamente virale e ha fatto scalpore, in modo positivo sui social. Ecco il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

Le parole di Trump alla cena di Gala

Durante il discorso di benvenuto alla cena, Trump ha sottolineato la presenza della superstar portoghese e ha affermato che suo figlio Barron era entusiasta di incontrare Cristiano Ronaldo: “Sapete, mio figlio Baron è un suo grande fan. E ha avuto modo di incontrarlo: credo che ora rispetti un po’ di più suo padre, solo per il fatto che gliel’ho presentato“. L’attaccante del Al Nassr, non è stato invitato a parlare, ma è stato fatto sedere al tavolo principale nella Sala Est della Casa Bianca. CR7 era li presente come membro della delegazione del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.