Continua il sogno dell’Italia U17, che supera il Burkina Faso per una rete a zero e vola in semifinale dei Mondiali di categoria. Decisivo, ancora una volta, Campaniello.
Molta sofferenza, ma ne è valsa la pena percorrere il cammino. L’Italia U17 batte il Burkina Faso con una rete di Campaniello e conquista il pass per la semifinale dei Mondiali. Decisivo, ancora una volta, Campaniello, che era entrato nella ripresa e all’83’ – sfruttando un erroraccio sul rinvio del portiere – ha inciso come meglio non avrebbe potuto. Prosegue il cammino degli azzurrini che si troveranno di fronte l’Austria nella giornata di lunedì.
Italia cinica: è in semifinale dei Mondiali U17
L’avvio dell’Italia U17 era stato anch discreto, ma nella seconda metà di primo tempo la fisicità del Burkina Faso sembrava poter impensierire la squadra di Favo. Il commissario tecnico degli azzurrini ha adoperato diversi cambi nello schieramento dei titolari rispetto alle ultime partite.
Troppi errori nel fraseggio dell’Italia e la truppa burkinabé si rende insidiosa con Zongo (in rete contro la Germania) che colpisce la traversa al 20’ con un tiro cross mancino scagliato a piede incrociato. Al 40′ lo stesso Zongo colpisce il palo andando molto vicino al bersaglio grosso. Lo 0-0 di fine primo tempo vanno molto di lusso all’Italia, che nella ripresa prova a scuotersi.
AZZURRINI 👏🏼🇮🇹
Les u17 se qualifient pour les 1/2 finales de la Coupe du Monde !!! pic.twitter.com/ExPrgwS9dL
— Joueurs IT 🇮🇹 (@JoueursItalia) November 21, 2025
La zampata di Campaniello
Sembrava una gara destinata ai calci di rigore quando Campaniello si fa trovare pronto e coglie al balzo un errore grossolano del portiere Ouattara, che gli regala il pallone: è un gioco da ragazzi la trasformazione dell’attaccante dell’Empoli, che non sbaglia e regala la semifinale all’Italia U17. Lunedì 25 novembre l’appuntamento contro l’Austria che può valere la finale.