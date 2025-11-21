Continua il sogno dell’Italia U17, che supera il Burkina Faso per una rete a zero e vola in semifinale dei Mondiali di categoria. Decisivo, ancora una volta, Campaniello.



Molta sofferenza, ma ne è valsa la pena percorrere il cammino. L’Italia U17 batte il Burkina Faso con una rete di Campaniello e conquista il pass per la semifinale dei Mondiali. Decisivo, ancora una volta, Campaniello, che era entrato nella ripresa e all’83’ – sfruttando un erroraccio sul rinvio del portiere – ha inciso come meglio non avrebbe potuto. Prosegue il cammino degli azzurrini che si troveranno di fronte l’Austria nella giornata di lunedì.