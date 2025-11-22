Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo: si è spenta nella notte Ornella Vanoni all’età di 91 anni per un arresto cardiaco.

La triste notizia della morte di Ornella Vanoni arriva alla vigilia del derby tra Inter e Milan e riporta alla mente dei tifosi di calcio un siparietto, avvenuto a distanza, tra la cantante, storica simpatizzante dei rossoneri, e il mondo del calcio. Il protagonista era Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’Inter. Qualche anno fa, Vanoni dichiarò che la passione per il Milan nacque dopo aver visitato lo stadio per una partita: “Andai a San Siro da ragazza, giocava il Milan e ho cominciato a tifare per i rossoneri. Ho conosciuto i calciatori, me ne è piaciuto uno e ho avuto un bel flirt. Non vi dico chi è neanche sotto tortura”, aveva detto alla Gazzetta dello Sport.

Vanoni e il siparietto con Bonny

Unica interprete femminile a vincere due Premi Tenco, ha partecipato in gara a otto edizioni del Festival di Sanremo. Il siparietto tra Bonny e Vanoni diventò virale quando l’attaccante dell’Inter ammise di apprezzare con molto affetto alcune delle canzoni di Vanoni: “Quando l’ascolto, sento qualcosa di magico. È la mia cantante preferita”, aveva detto. Non si era fatta attendere la risposta simpatica della cantante: “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto. Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare…”.

Un’artista in grado di raccontarsi con ironia e di incantare anche i giovani, con un timbro inconfondibile capace di attraversare generi diversi. Vera star dello spettacolo ha incantato il pubblico mondiale con alcune canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana:’L’appuntamento’, ‘Senza Fine’, ‘Che cosa c’è’, ‘La musica è finita’, fino a ‘Domani è un altro giorno’ e ‘La voglia e la pazzia’.