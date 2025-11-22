Berrettini, incontro a sorpresa: ha fatto una promessa

Matteo Berrettini grandissimo protagonista nelle ultime ore all’interno del mondo del tennis: per quale motivo.

Quando parliamo di tennis, e in particolar modo di giocatori italiani, risulta essere fin troppo semplice parlare di Jannik Sinner. Tuttavia, non è l’unico atleta professionista di un certo livello. Al momento, infatti, il movimento tennistico italiano si trova in una fase assolutamente di rilievo, e punta a confermarsi in questa speciale situazione anche nel 2026.

La stagione, però, per alcuni giocatori non è ancora finita. Facciamo riferimento in maniera particolare a Matteo Berrettini. Nonostante abbia subito fin troppi infortuni ultimamente, sembra proprio che rimanga ancora molto concentrato per cercare di ottenere i migliori risultati possibili in vista della fine del 2025. Inoltre, ultimamente è stato anche protagonista di un divertente siparietto davvero difficile da non considerare.

Berrettini ha fatto una promessa: i dettagli

Matteo Berrettini grande protagonista in campo, finalmente. Dopo tante difficoltà, ultima ma non in ordine di importanza quella che ha portato il tennista a soffrire di svariati problemi alla schiena che ha accusato nell’allenamento di martedì 18 novembre 2025, è stato grande protagonista a Bologna, vincendo contro Jurij Rodionov il primo match dei quarti di finale della Coppa Davis, con l’Italia che ha raggiunto la semifinale grazie alla prestazione di Flavio Cobolli contro Filip Misolic.

Tornando a Matteo Berrettini, durante la cofnerenza stampa di cui è stato protagonista, si è reso conto della presenza dlel’ex cestista – che ha giocato anche in NBA – Marco Belinelli, con il quale ha dato vita a un divertente siparietto che difficilmente avrebbe potuto passare inosservato. Appena lo ha visto, Berrettini ha iniziato a sorridere e ha esclamato: “Finalmente qualcuno più alto di me”. Dopodiché, i due si sono abbracciati e hanno iniziato a parlare. Fino al momento esatto in cui Matteo Berrettini ha lanciato una promessa particolare: “Dobbiamo vederci presto, organizziamo, così possiamo parlare tranquillamente”.

Belinelli, fra le altre cose, è stato anche protagonista in Coppa Davis – che si sta svolgendo a Bologna -, non solo per la sua grande popolarità, ma anche perché ha lanciato la monetina nella sfida tra Cobolli e Misolic. Evidentemente, considerando com’è finita quella specifica partita, ha portato non poca fortuna alla Nazionale Italiana. A prescindere da tutto, comunque, adesso sale la curiosità per venire a capo di quella che potrebbe essere effettivamente la conversazione fra il giocatore di tennis e quello di pallacanestro. Due interpreti di sport tanto diversi che sono dotati lalo stesso modo di un talento unico e naturale.