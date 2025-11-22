La gara tra Fiorentina e Juventus è sempre un momento caldissimo per la città e i tifosi viola. Si tratta della partita dell’anno e, spesso, il tifo troppo accanito contro sconfina nell’antisportività.

Al Franchi di Firenze è in corso Fiorentina-Juventus, la partita più attesa dell’anno dai tifosi viola. Una gara sempre con una cornice di grande tensione. Soprattutto quando in campo ci sono ex viola con la maglia bianconera. Particolarmente accesa è la rabbia verso Duran Vlahovic, reo di aver “tradito” la squadra che lo ha cresciuto.

Al minuto 19, l’arbitro Doveri all’ennesimo coro razzista contro Vlahovic si è trovato costretto a interrompere la gara. L’altoparlante dello stadio ha avvertito i presenti che i cori avrebbero dovuto fermarsi, altrimenti la gara era a rischio sospensione definitiva. Non è la prima volta che l’attaccante serbo della Juve subisce questo trattamento.

Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus

L’antipatia tra il pubblico fiorentino e Vlahovic risale al suo passaggio dalla Fiorentina alla acerrima rivale Juventus. Il trasferimento è avvenuto nel gennaio 2022, rappresenta uno dei trasferimenti più discussi e significativi del calcio italiano recente. L’attaccante serbo, protagonista di una crescita straordinaria a Firenze, era stato ceduto per una cifra intorno ai settanta milioni di euro più bonus, suscitando reazioni contrastanti tra i tifosi viola, delusi per la scelta di rinforzare una storica rivale.

Alla Juventus, Vlahović è arrivato con l’obiettivo di guidare l’attacco bianconero e raccogliere l’eredità di grandi centravanti del passato, portando entusiasmo, aspettative elevate e la speranza di nuovi successi sportivi.

Il precedente del 2023

Durante Atalanta-Juventus razzismo verso Dusan Vlahovic, bersagliato dal coro “Sei uno zingaro“, che si è udito fortissimo nello stadio bergamasco. Lo stesso arbitro Doveri aveva dovuto interrompere la partita due volte mentre l’attaccante serbo si sbracciava per richiamare la sua attenzione. Poi, in pieno recupero, Vlahovic aveva segnato e, come mostrano le immagini di Dazn, ha zittito lo stadio che lo insultava. E l’arbitro lo ha ammonito per esultanza eccessiva.

Bufera social e Vlahovic scosso

Sui social è già partita l’inevitabile bufera sulla vicenda. Mentre in campo Vlahovic, probabilmente scosso dall’accaduto ha fallito un’occasione importantissima solo davanti a De Gea.

A rimediare al suo errore ci ha pensato il connazionale Kostic che sul finale di primo tempo ha portato avanti la Juventus con una botta da fuori area. Non lasciando scampo a De Gea, per il vantaggio bianconero al Franchi di Firenze.