Marquez non può cadere, è allarme in MotoGP: rischio altissimo

Marc Marquez ha vissuto una stagione da assoluto dominatore, anche se purtroppo non ci sono solo belle notizie che lo riguardano.

Marc Marquez è un pilota semplicemente straordinario. Nove volte campione del mondo di motociclismo, al primo anno in sella alla Ducati ufficiale non solo si è rivelato essere molto più veloce e competitivo di Francesco Bagnaia, ma è stato inarrestabile anche per ogni altro pilota sceso in pista.

Purtroppo, però, nelle ultime gare non ha potuto prendere parte in maniera regolare al campionato. Questo perché, dopo un contatto con Marco Bezzecchi a inizio gara in Indonesia, ha subito un infortunio che lo ha tenuto alla larga dai Gran Premi e anche dai test di Valencia.

Farà ritorno sicuramente nel 2026, tuttavia in molti non hanno chiaro quanto sia stata notevole l’entità dell’infortunio rimediato da Marc Marquez. Ed effettivamente, per quanto riguarda il fuoriclasse spagnolo, il rischio è altissimo in questo momento.

Marquez non può cadere: rischio altissimo

Per Marc Marquez, attraverso la serie Inside Ducati, abbiamo potuto comprendere più facilmente e in maniera accurata l’entità dell’infortunio che lo ha colpito e l’importanza della riabilitazione assegnata al fuoriclasse spagnolo. Il numero 93 del team italiano ha ammesso di aver perso tre chili in questo periodo di convalescenza e riabilitazione dopo quanto accaduto in Indonesia.

Inoltre, ha anche spiegato di aver chiesto ai medici se sarebbe stato un problema partecipare ai testi di Valencia, e la risposta degli stessi è stata molto semplicemente sì, ma a una condizione, ovvero che Marquez non doveva cadere. Si tratta di qualcosa che il pilota ex Honda non avrebbe potuto affatto garantire, e così ha deciso di non forzare il rientro che a questo punto è atteso nel nuovo anno in sella a quella che sarà definitivamente la nuova Ducati. Quanto accaduto in Indonesia, quindi, ha chiaramente lasciato degli strascichi dal punto di vista fisico per la coppia imbattibile contrassegnata da Marc marquez e dalla scuderia con sede a Borgo Panigale.

Non sul piano mentale, anche perché il campionissimo nativo di Cervera nel corso della sua vita e della sua carriera ha dimostrato di essere perfettamente in grado di affrontare qualsiasi momento difficile e delicato. A partire dall’infortunio più grave che ha subito, quello di Jerez de la Frontera 2020, che lo ha obbligato a un calvario durato diversi anni. Adesso è stato costretto a un altro stop. Ma per il 2026 sarà pronto per difendere il titolo di campione conquistato nel 2025, su questo non abbiamo veramente dubbi.