Serie A, doppio Pobega: il Bologna cala il tris contro l’Udinese. Gol e spettacolo a Cagliari: col Genoa finisce 3-3

Pomeriggio di Serie A movimentato con una doppia sfida a Cagliari, con il Genoa ospite alla Unipol Domus e a Udine con Udinese-Bologna.

Un pomeriggio ad alta intensità scuote la Serie A con due sfide ricche di gol, colpi di scena e ribaltamenti continui. I campi di Udine e Cagliari, rispetto alle gare delle scorse giornate di sabato alle 15, si prendono la scena. Sia il Bluenergy Stadium che la Unipol Domus sono teatro di incontri che hanno offerto spettacolo e che potrebbero pesare nella corsa alle posizioni nobili della classifica.

Il Bologna conferma il suo momento straordinario e, dopo un primo tempo combattuto e segnato da un rigore fallito da Orsolini, piega l’Udinese nella ripresa grazie alla doppietta di Pobega e al primo sigillo stagionale di Bernardeschi, issandosi momentaneamente al vertice in attesa dei risultati di Inter e Roma. Emozioni a raffica anche alla Unipol Domus, dove Cagliari e Genoa danno vita a una partita imprevedibile, fatta di sorpassi e risposte immediate. Finisce 3-3, con Borrelli protagonista e Aaron Martin a firmare il pari nel finale su punizione, complice l’errore di Caprile.

Bologna in testa alla Serie A: 0-3 all’Udinese

Nel primo tempo a fare la partita è soprattutto il Bologna, ma l’Udinese risponde colpo su colpo. Nel finale del primo tempo, Orsolini ha l’occasione di portare avanti gli emiliani. Ma sbaglia il rigore. Il vantaggio del Bologna è solo rimandato perché la squadra di Italiano in avvio di ripresa trova la doppietta di Pobega. Nel finale c’è spazio anche il primo gol stagionale di Federico Bernardeschi. Il Bologna in testa alla classifica in testa delle gare di Inter e Roma.

Cagliari-Genoa finisce con un clamoroso 3-3

La partita si accende subito nonostante il freddo: Deiola ci prova ma il Genoa sfiora il gol con Norton-Cuffy. Al 19’ Vitinha, servito da Colombo, supera Zappa e porta avanti gli ospiti. Il Cagliari fatica a reagire e Colombo spreca il raddoppio. Poco dopo, Borrelli pareggia sugli sviluppi di un corner. Nel finale di tempo arrivano due reti: Ostigard riporta avanti il Genoa, ma Esposito risponde immediatamente fissando il 2-2.

In avvio di seconda frazione, ancora Borrelli ancora di testa segna il gol del 3-2 del Cagliari. Il roboante 3-3 finale del Genoa lo firma invece Aaron Martin con un rocambolesco gol su punizione, in cui sono evidenti le responsabilità di Caprile, al primo vero errore della sua stagione.