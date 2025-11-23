Alcaraz, è peggio del previsto: lo hanno traumatizzato

Carlos Alcaraz è un giocatore di tennis straordinario, anche se ultimamente non ha passato momenti indimenticabili.

Carlos Alcaraz è un giocatore di tennis di enorme talento. Numero uno al mondo, per quanto la Spagna per anni abia avuto la fortuna di vedere al meglio della propria forma e delle proprie possibilità Rafael Nadal, leggenda indiscussa, il nuovo fuoriclasse iberico occupa ormai da anni le prime pagine dei quotidiani sportivi di tutto il mondo grazie alle sue gesta in campo.

Nonostante la presenza nel circuito di Jannik Sinner, altro talento cristallino e assoluto del tennis mondiale, il giocatore in questione sta dimostrando di essere veramente il meglio del meglio nei tanti tornei a cui prende parte durante l’anno.

Adesso che ha concluso l’anno da numero uno della classifica ATP, però, sembra esserci qualche problema che è stato riscontrato nelle ultimissime ore. E non parliamo dell’infortunio subito alle ATP Finals.

Alcaraz, le cose non vanno bene: a cosa ci riferiamo

Carlos Alcaraz protagonista tanto dentro quanto fuori dal campo. Stavolta, però, immaginiamo che non è accaduto proprio ciò che desiderava. Dopo aver pubblicato un post celebrativo della qualificazione in semifinale di Coppa Davis della Spagna, evento a cui ha deciso di non prendere parte a causa del piccolo infortunio subito durante il match contro Jannik Sinner nella finalissima delle ATP Finals di Torino, molti utenti su X hanno dato via a commenti a dir poco singolari e relativi alla stanza in cui si trovava – nella foto pubblicata davanti alla televisione – lo stesso numero uno al mondo.

Messaggi fantasiosi di tutti i tipi, quali “Cosa ci fa la tovaglia di mia nonna a casa tua?” e “Tra le tante coppe ha anche un mate argentino, che grande”. Tutto questo per sottolineare i particolari e idettagli della casa del famosissimo campione spagnolo. Quest’ultimo adesso si sta riposando dopo essersi procurato un edema durante il match perso in due set contro il rivalissimo Jannik Sinner. Chissà cosa penserà di questi commenti apparsi dopo l’immagine pubblicata da lui stesso, che fra le altre cose capisce perfettamente l’italiano.

Sicuramente si sarà fatto due risate, anche perché nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta assolutamente di qualcosa di offensivo. Semplici battute che sui social si possono trovare praticamente ovunque. Sicuramente ci sarà stato qualcuno che ha esagerato, ma come sappiamo tutti quanti, sui social network siamo abituati a trovare davvero qualunque cosa. Nella speranza che però certi limiti non vengano mai scavalcati.