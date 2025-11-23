Gasperini mago della Garbatella: il murale esalta i tifosi della Roma

Nel quartiere storico della Garbatella a Roma è comparso un nuovo murale che rende omaggio a Gian Piero Gasperini, ritratto in una veste sorprendente: quella del mago. L’opera è firmata dallo street artist Drugi ed è già diventata un simbolo per i tifosi giallorossi.

La sciarpa che porta al collo suggerisce l’identità romanista, mentre lo sguardo intenso e deciso ricorda un condottiero che mescola potere e determinazione. Questo murale non è soltanto un tributo alla sua figura di tecnico, ma anche un riconoscimento al legame che Gasperini sta costruendo con la piazza di Roma.

In un momento in cui la Roma cerca di consolidare il proprio progetto sportivo, l’opera di Drugi diventa un messaggio visivo potente: il “mago” Gasperini non fa solo spettacolo con le sue strategie sul campo, ma sembra incantare anche i cuori dei tifosi.

Ha del curioso l’episodio accaduto durante la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini. Un gatto ha infatti invaso la conferenza che si è interrotta per qualche secondo con il tecnico della Roma che ha sorriso mentre il gatto veniva allontanato dalla sala stampa. Un episodio simile ma con esito diverso era accaduto durante il Mondiale in Qatar quando il responsabile della comunicazione allontanò un gatto tigrato. Il Brasile venne “maledetto” e di lì a poco uscì dal Mondiale. Episodio gestito diversamente qui dalla Roma con la risata del tecnico e l’animale che ha lasciato con calma la sala stampa.

