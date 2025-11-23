Le parole di Leclerc sono un ultimatum: la Ferrari ora è spalle al muro

La Ferrari e Charles Leclerc non sono affatto protagonisti di una bella stagione in F1, e in futuro le cose potrebbero solo peggiorare.

La Ferrari e Charles Leclerc, anche a Las Vegas, stanno vivendo un fine settimana semplicemente amaro e poco soddisfacente. Un po’ lo specchio di quello che è effettivamente stato il 2025, in cui non è arrivata neanche una vittoria nel corso della stagione attualmente in corso.

Le qualifiche hanno visto il monegasco posizionarsi soltanto in nona posizione. Qualcosa che, a dirla in maniera onesta, è tutt’altro che l’ambizione del pilota ex Sauber.

E se è vero che il 2026 potrebbe ribaltare ogni cosa, è altrettanto certo che difficilmente il numero 16 del cavallino rampante attenderà altro tempo prima di poter finalmente provare a lottare stabilmente per conquistare il tanto agognato titolo mondiale che a Maranello non sembra voler arrivare, a distanza ormai di quasi vent’anni dall’ultima volta in cui tale successo è stato conseguito nel campionato piloti da Kimi Raikkonen.

Leclerc, frustrazione e ultimatum: il tempo stringe

Dopo la brutta qualifica di Las Vegas, Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni legate alla mancata competitività non solo della SF25, ma un po’ di tutte le Ferrari che lui si è ritrovato a guidare nel corso della sua carriera all’interno del team di Maranello: “Sul bagnato semplicemente non abbiamo mai ritmo, non so perché. Era sempre uno dei miei punti di forza nelle categorie giovanili, da sette anni che sono qui in Ferrari ho provato a fare di tutto per risolvere il problema”.

Leclerc ha spiegato che da quando corre in Ferrari non ha più trovato il giusto feeling su pista bagnata, pur provando delle cose diverse. Ha definito frustrante questa situazione, nonostante lo stesso Leclerc provi sempre a dimenticare tutto questo e a dare il massimo, ma per l’ennesima volta ha avuto la prova che qualsiasi sforzo per cambiare le cose non è mai sufficiente. Queste dichiarazioni sono un po’ lo specchio non solo di ciò che accade in pista, ma di un team che si affaccia al 2026 con l’umore e il morale a dir poco al ribasso. Il prossimo anno per il cavallino rampante non sarà fondamentale solo per cercare di essere grande protagonista nel prossimo ciclo regolamentare, ma anche per trattenere Leclerc.

Se così non sarà fra qualche mese, archiviato anche il prossimo campionato di Formula Uno è probabile che il pilota con il numero 16 decida di lasciare Maranello per inseguire il sogno di laurearsi campione del momento per la prima volta nel corso della sua carriera. Ed evitare, così facendo, di rimanere l’eterna promessa incompiuta della classe regina del motorsport (per quanto incolpevole).