Real Madrid, figuraccia “galactica”: omaggio a Jota e Andre Silva ma la foto è sbagliata

ll Real Madrid scenderà in campo questa sera contro l’Elche ma ha commesso una grossa gaffe: all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Rappresentanti è stata proiettata una foto errata anziché quella di Jota.

Una pessima figura quella che ha commesso il club spagnolo, che si è scusato dopo aver commesso una bruttissima gaffe che ha fatto il giro del mondo. In occasione di un tributo ai due calciatori scomparsi, Diogo Jota e André Silva, la società spagnola ha fatto molta confusione, scambiando André Silva con un altro giocatore, l’omonimo ex attaccante del Milan.

Real Madrid, gaffe clamorosa: le scuse

Durante l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Rappresentanti c’è stato spazio, in casa Blancos, per un omaggio a tutte le stelle del pallone decedute nel 2025. Tutti hanno notato, però, che nelle foto c’era qualcosa di strano. Il giocatore inserito alle spalle di Diogo Jota non era il fratello, bensì André Silva. I social si sono scatenati e il club si è scusato con una nota stampa.

El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025

Il comunicato del Real Madrid

La nota dei Blancos: “Il Real Madrid CF si scusa con l’Elche CF e il suo giocatore André da Silva per aver erroneamente incluso la sua immagine nel necrologio di un video istituzionale al posto di quella di André Silva, fratello di Diogo Jota, giocatore del Liverpool. Ci rammarichiamo per l’accaduto”.

Tanti tifosi in giro per il mondo si sono interrogati sulla clamorosa svista occorsa al club più vincente della storia del calcio. Che certamente non ci ha fatto una bella figura. Quelle foto andavano controllate con molta attenzione prima di essere pubblicate.