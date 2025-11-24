Gueye, espulsione clamorosa in Man United-Everton: schiaffo al compagno

Incredibile quanto accaduto in Premier League: dopo 13 minuti di Manchester United-Everton, valevole per la 12a giornata, Gueye è stata espulso per uno schiaffo a un compagno.

Nel Monday match di Premier League all’Old Trafford, nella prima frazione di gioco, i Toffees sono rimasti in inferiorità numerica per il rosso ricevuto dal centrocampista senegalese. Espulso, non per aver commesso un fallo da gioco ma bensì per un brutto gesto nei confronti del suo compagno di squadra Michael Keane. Il motivo? Un’occasione dello United, trasformata in un tiro ravvicinato di Bruno Fernandes, con le loro teste che si sono incrociate. Il difensore inglese di origini irlandesi lo ha definito pazzo con un gesto eloquente, con il portiere Pickford che è intervenuto per fare da paciere fermandolo al meglio delle proprie possibilità nonostante la decisione del direttore di gara sia stata chiara!

Gueye espulso in Manchester United-Everton

A gioco fermo, Gueye e Keane finiscono a tu per tu dopo un’azione offensiva dei Red Devils. Rabbia che è sfociata in uno schiaffo sul viso nei confronti del compagno di squadra. Il direttore di gara non ci ha pensato due volte: espulsione diretta per condotta antisportiva, che non ha impedito all’Everton di sbloccare il match con Dewsbury-Hall in 10 uomini.

Full clip of Gueye fuming with his own teammate, Keane. pic.twitter.com/JghTuCl7FK — utdreport (@utdreport) November 24, 2025

L’ultimo rosso tra compagni in Premier risale al 2008

Ospiti che in caso di vittoria raggiungerebbero a quota 18 punti proprio i padroni di casa che avranno altri 45′ per ribaltare un match si è complicato nella prima frazione nonostante il rosso al centrocampista senegalese. Come sottolineato dall’Inghilterra, Idrissa Gueye è il primo giocatore ad essere espulso in Premier League per aver litigato con un compagno di squadra dai tempi di Ricardo Fuller con Andy Griffin nello Stoke City nel dicembre 2008.