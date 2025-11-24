La Champions è un lontano ricordo, il fuoriclasse fenomeno anche nel padel

Il calcio è stato il centro della vita professionale di un ex fuoriclasse che adesso si dà da fare con il padel.

Il calcio, attualmente, dopo aver vissuto la grande rivalità fra Leo Messi e Cristiano Ronaldo vede in mezzo al campo altri grandi talenti come Mbappe e Yamal, ma non solo.

Tuttavia, ci sono stati altri fuoriclasse nelle stagioni passate che indiscutibilmente hanno dimostrato di essere davvero pieni di talento e hanno anche compiuto vere e proprie magie in mezzo al campo.

Uno di questi immensi talenti ha dimostrato nel corso della sua carriera di poter fare grandissime cose in mezzo al campo, segnando, servendo assist, conquistato tantissimi trofei e venendo ricordato per le sue gesta sul quadrato di gioco anche anni dopo dal momento in cui ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. E adesso ha cambiato completamente professione, visto che si dà da fare come professionista nel padel.

Ex fuoriclasse del calcio si dà al padel: è cambiato tutto

Stiamo parlando di Arjen Robben, leggenda del calcio che a 41 anni è entrato a far parte del circolo professionistico del padel. L’olandese, che ha vinto anche la Champions League in carriera, ad agosto 2025 ha conquistato i primi punti in classifica nella Federazione Internazionale di Padel. Si tratta quindi di un giocatore professionista a tutti gli effetti, come ha riportato il Daily Mail. Ha partecipato al torneo FIP Bronze Westerbork, che fa parte del CUPRA FIP Tour, nei Paesi Bassi.

In questo evento ha ottenuto anche la sua prima vittoria in assoluto. A dirla tutta, quando era ancora un giocatore del Bayern Monaco l’esterno d’attacco olandese praticava con una certa regolarità il padel, fino a tre volte a settimana. Il suo obiettivo è quello di rendere importante tale disciplina anche nei Paesi Bassi, un po’ come è riuscito a fare Zlatan Ibrahimovic in Svezia. Attualmente occupa la posizione numero 1.980 nel ranking mondiale, con appena tre punti guadagnati.

Ma, in ogni caso, parliamo pur sempre di un ex atleta professionista che a oltre 40 anni ha deciso di rimettersi in gioco in una disciplina decisamente diversa da quella in cui è stato protagonista per la maggior parte del tempo nella sua vita. Non c’è motivo di credere che non possa togliersi delle soddisfazioni anche facendo questo sport. La sua ambizione e il suo interesse verso il padel, in effetti, possono portarlo davvero molto lontano.