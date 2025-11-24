Messi show: gol e tre assist, Inter Miami in finale di Conference

La serata di Lionel Messi. La Pulce ha trascinato il suo Inter Miami alla prima qualificazione a una finale di Eastern Conference. Vittoria esterna per 4-0 sul campo del Cincinnati FC. Tra meno di una settimana la sfida contro il New York City che sancirà chi andrà alla finalissima contro la squadra della Western, l’altra costa degli States.

Un gol e tre assist per il capitano dell’Albiceleste ancora Messi, sempre il Goat argentino, meravigliosamente il numero 10 più forte della storia? Contributo totale nelle quattro reti dell’Inter Miami: prima la rete grazie a un colpo di testa perentorio. Poi 3 assist le reti di Silvetti e la doppietta di Allende. L’argentino fa bottino pieno: 1300 partecipazioni al gol in 1135 presenze divise in 896 reti e 404 assist di una carriera stellare così suddivisa. 176 con l’Argentina, 941 con il Barcellona, 66 con il PSG e 117 con l’Inter Miami.

Messi fa la storia dell’Inter Miami

Nelle ultime 9 partite giocate con l’Inter Miami 24 contributi al gol. Ma Messi ha fatto meglio di chiunque altro calciatore nella storia del calcio in una carriera pronta a regalare ancora trofei ed emozioni, con l’argentino che da poco ha rinnovato il contratto con il club americano.

Just a hat-trick of assists for Lionel Messi 😮‍💨 🎥 @MLS pic.twitter.com/AowLBTovPW — 433 (@433) November 24, 2025

Il confronto con Cristiano Ronaldo

Meglio di Kylian Mbappé (64), Harry Kane (62), Erling Haaland (58) e soprattutto Cristiano Ronaldo (41): il 2025 di Leo Messi non ha eguali. 71 tra gol e assist di cui tre calci di rigore.

🚨| BREAKING: Messi already has 1300 G/A, despite 163 fewer games, while Ronaldo’s on 1213.😳🐐 pic.twitter.com/MmrOJAwIYP — GOAL ZONE (@GoalZoneX) November 24, 2025

Nonostante la super rovesciata con il suo Al-Nassr al momento Lionel Messi è in vantaggio su Cristiano Ronaldo tra assist forniti e gol segnati. Con il numero 7 che punta al traguardo storico delle 1000 marcature in carriera!

Messi has 30 more G/A than Ronaldo in 2025.😳🐐 pic.twitter.com/WzM6iHiqO7 — GOAL ZONE (@GoalZoneX) November 24, 2025

Per il momento le statistiche sono chiare: 1213 a 1300 in un confronto che vede l’argentino nettamente in avanti rispetto al portoghese.