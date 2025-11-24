Olivier Giroud da record: l’attaccante francese del Lille ha segnato ieri sera scrivendo un nuovo record nella storia del calcio francese. Ecco di cosa si tratta.

Con la doppietta messa a segno ieri, Olivier Giroud non solo ha confermato il suo fiuto per il gol, ma ha anche rafforzato alcuni dei record più impressionanti legati alla sua età e alla sua carriera. Non è solo una questione di numeri: ogni gol sembra ribadire che, per lui, il tempo è solo un dettaglio.

Giroud da record! L’ex Milan è nella storia della Ligue 1

Fin dal suo primo gol con la maglia del Lille, Giroud ha scritto la storia del club. Il 17 agosto 2025, contro il Brest, segnò al secondo tocco di palla diventando, a 38 anni e 321 giorni, il giocatore più anziano ad aver segnato in Ligue 1 con il Lille. Questo record superava di pochissimo un precedente primato detenuto da José Fonte, che aveva segnato a 38 anni e 319 giorni. Adesso un nuovo record: a 39 anni e 45 giorni è diventato il più anziano di sempre a segnare una doppietta in Ligue 1.

Non è però solo in Ligue 1 che Giroud brilla per la sua longevità. In Europa, ha stabilito un altro traguardo: è diventato il giocatore francese più anziano di sempre a segnare nelle competizioni europee.

Infatti, In un match di Europa League contro il Brann, è entrato dalla panchina e ha segnato al minuto 80, diventando anche il più “vecchio subentrato risolutore” nella storia della competizione. Il gol è arrivato con un colpo di testa spettacolare, con uno stacco che molti hanno paragonato a quello di Cristiano Ronaldo, un segno distintivo di Giroud che non teme l’altezza né la forza.

La doppietta di ieri non cambia solo il risultato della partita, ma rafforza ulteriormente il messaggio: Giroud non è una semplice “leggenda che resiste”, è un calciatore ancora attivo, decisivo, e capace di prestazioni di alto livello nonostante l’età. Anche se i dettagli esatti dell’età in quel momento (39 anni) non sono citati come “record ufficiale” nei report delle fonti più aggiornate, il fatto stesso che continui a segnare con regolarità significa che ogni gol può diventare un nuovo primato per lui.

Il valore di questi traguardi non è puramente statistico: incarnano la professionalità, la preparazione fisica e mentale di Giroud. Essere il più “anziano marcatore” non significa solo avere esperienza, ma mantenere una forma da attaccante puro. Nel Lille non è soltanto un goleador, ma anche un leader per i giovani, un punto di riferimento che può trasmettere esperienza e mentalità vincente.