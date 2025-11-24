4-1 nel Derby del Nord di Londra: l’Arsenal cala il poker contro il Tottenham. Protagonista assoluto del match Eberechi Eze: l’ex Crystal Palace ha segnato la 400esima tripletta nella storia della Premier League, diventando il 23esimo giocatore a segnarne una per i Gunners. Per gli Spurs inutile l’ennesima rete d’antologia del solito Richarlison che, quando segna, fa solo gol clamorosi!

La squadra allenata da Arteta continua il suo dominio territoriale nel campionato inglese sfruttando i passi falsi di Manchester City e Liverpool che si allontanano dalla vetta. Sei punti di vantaggio sul Chelsea secondo e sette sui Citizens terzi: 9 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta dopo 12 partite di campionato. Stesso discorso in Champions League: primato con Bayern e Inter a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettante gare disputate. Può essere l’anno giusto?

Richarlison: gol da urlo nel derby di Londra

Una giocata tanto pazzesca quanto inutile: Richarlison comunque si è preso la scena nel North London Derby. Il centravanti brasiliano, nel match valido per la 12ª giornata della Premier League, ha deciso di entrare di diritto nella categoria dei Puskas Awards con il gol della stagione. Al 56′ l’attaccante del Tottenham recupera palla, il portiere dell’Arsenal, David Raya, fuori dai pali, lob da poco dopo il centrocampo senza pensarci due volte e rete del 3-1 con la sfera che si infila sotto la traversa.

RICHARLISON with a puskas goal of the season pic.twitter.com/N3BdpNhuZU — Jude (fan) (@ProjectKMbappe) November 23, 2025

Eze si prende la scena in Arsenal-Tottenham

In estate Eberechi Eze era ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Tottenham: a seguito dell’infortunio di Kai Havertz, nella trattativa si è inserito l’Arsenal con il nazionale inglese che ha preferito la sua squadra del cuore optando per Arteta.

Oggi l’inglese subito decisivo nel Derby del nord di Londra contro gli Spurs con una doppietta

The 400th hat-trick in PL history belongs to Eberechi Eze 🎩 pic.twitter.com/KPwX8ScMfO — Premier League USA (@PLinUSA) November 23, 2025

Nella conferenza stampa prima del match dell’Emirates, l’allenatore degli Spurs, Thomas Frank, ha dichiarato ‘Chi è Eze?‘ quando gli è stato chiesto di lui alla vigilia del match. La risposta è stata incredibile: tripletta alla squadra che l’aveva trattato in estate e 4-1 nella stracittadina londinese.