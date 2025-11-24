Ronaldo risponde a McTominay: gol e rovesciata fantastica con Al-Nassr

In certe serate il calcio sembra scritto dal destino, serate nelle quali i grandi campioni fanno le prodezze che ci si attende dall loro. E questa volta la prodezza di Cristiano Ronaldo è davvero incredibile perché ha ricordato a tutti un’altra giocata indimenticabile.

Nel nono turno di Saudi Pro League è andata in scena la sfida tra Al-Nassr e Al Khaleej. Un incontro che prometteva scintille e che ha mantenuto pienamente le aspettative. Due squadre in forma, ritmi altissimi e la pressione di chi non può permettersi passi falsi. La gara che vedeva Cristiano Ronaldo come protagonista assoluto o quasi ha regalato emozioni e gol di fronte al pubblico del King Saud University Stadium.

L’Al-Nassr inseguiva una vittoria fondamentale per restare a punteggio pieno. Successo che è arrivato con un netto 4-1 contro l’Al-Khaleej, una delle rivelazioni stagionali. Un risultato importante impreziosito dall’ennesimo gesto tecnico del fenomeno portoghese da consegnare agli archivi della storia.

Al-Nassr di Cristiano Ronaldo a valanga

Le reti sono fioccate sin dal primo tempo, costruendo un punteggio largo ma non privo di tensione. Al 39’ ci ha pensato Joao Felix a sbloccare l’incontro, confermandosi leader della classifica marcatori con l’undicesimo centro stagionale. Solo tre minuti dopo è arrivato il raddoppio firmato Wesley, prima che l’Al Khaleej riaprisse il match a inizio ripresa con il gol di Al Hawsawi. La reazione dell’Al Nassr è stata però immediata: al 77’ Sadio Mané ha trovato il tris, ristabilendo equilibrio emotivo e ordine tattico.

Poi, nel recupero, quando la partita sembrava indirizzata, è arrivato il capolavoro. La rete che ha trasformato la serata in una notte destinata a restare nella memoria.

Cristiano Ronaldo, che capolavoro

Cristiano Ronaldo ha sigillato il successo con una rovesciata spettacolare per il 4-1 finale. Un colpo da campione capace di accendere uno stadio intero. Un gesto atletico perfetto per tempo, coordinazione, coraggio e una precisione chirurgica nel colpire il pallone. La sfera sie è più depositata all’angolino senza possibilità di intervento.

Rovesciata spaziale di Cristiano #Ronaldo😍 Segna sempre Cristiano #Ronaldo, che questa sera in rovesciata ha raggiunto quota 954 in carriera. Un gol bellissimo, a 40 anni, nella vittoria per 4-1 dell’Al Nassr contro l’Al Khaleej. pic.twitter.com/UgxV3rbWza — Sportitalia (@tvdellosport) November 23, 2025

I numeri di Cristiano Ronaldo

Un gol che non serve solo a fissare il 4-1, ma rappresenta l’essenza della leadership tecnica e mentale del fenomeno portoghese. Con questo sigillo, CR7 sale a quota 10 reti in campionato, a una sola lunghezza dal compagne e connazionale Joao Felix. Un gol che aggiorna anche la sua corsa personale ai 1000 gol ufficiali. Sono ora 954 le reti ufficiali in carriera: -46 dall’obiettivo.

Il déjà-vu di Torino e la risposta a McTominay

Il gesto tecnico ha immediatamente riportato la memoria a una delle pagine più celebri della sua carriera. La rovesciata contro l’Al-Khaleej ha ricordato quella con Juventus in Champions League nel 2018. La dinamica è rimasta impressa negli occhi di tutti: elevazione straordinaria, impatto pulito, coordinazione assoluta.

Al King Saud University Stadium, la scena si è ripetuta con lo stesso stupore collettivo. Una sorta di risposta a chi solo pochi giorni fa aveva paragonato la sua rovesciata di Torino a quella di McTominay. Lo scozzese ha fatto un gol pazzesco in Nazionale, ma quello della serata di ieri di Cristiano Ronaldo lo è altrettanto.