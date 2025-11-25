Champions League, una pazza Juve vince in extremis 3-2 a Bodo. Napoli-Qarabag termina 2-0

Sono terminate le gare delle due italiane impegnate questa sera nella quinta giornata della Champions League Phase. La Juventus vince 3-2 contro il Bodo/Glimt. Il Napoli supera 2-0 il Qarabag. Sono terminate le gare delle due italiane impegnate questa sera nella quinta giornata della Champions League Phase. La Juventus ha vinto 3-2 contro il Bodo/Glimt. Il Napoli ha superato 2-0 contro il Qarabag. Bodo/Glimt-Juventus, le formazioni ufficiali BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Maatta, Høgh, Blomberg. All. Knutsen. JUVENTUS (3-4-1-2): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, McKennie; Conceicao, Miretti; Openda. All. Spalletti. La cronaca del match La Juventus parte contratta ma la prima occasione è comunque bianconera, Conceicao prova il tiro che termina al lato. Il Bodo cresce, i bianconeri si abbassano e subiscono: ci prova Bjortuft di testa su corner, si difende la difesa bianconera. Adzic con il ginocchio non trova la rete, al 26′ ecco il vantaggio Bodo: Hogh su corner spizza per Blomberg che sotto misura non può sbagliare. La Juventus soffre, ci provano Adzic e Miretti ma senza concretizzare. Il Bodo gestisce il vantaggio fino al termine del primo tempo. La sfida cambia nella seconda frazione di gioco con l’ingresso di Yildiz. Al 47′ il turco tira e trova dei rimpalli, su uno di essi si avventa Openda per l’1-1. I bianconeri premono, al 54′ si vedono annullare un gol di Miretti per fuorigioco ma continuano a spingere. Al 59′ Yildiz fa impazzire la retroguardia norvegese, serve Miretti che crossa al bacio per McKennie, bravo di testa e insaccare la palla in rete. La formazione di Luciano Spalletti continua ad avanzare alla ricerca del gol sicurezza, chance ancora per Conceicao ed è bravo Haikin a respingere. Nel finale, però, a pochi minuti dalla fine cambia ancora la partita: Cabal non frena su Auklend ed è rigore, sul dischetto Brunstad Fet non sbaglia per il 2-2. Sembra finita, ma al 91′ ecco la rete di David che su una respinta di Haikin trova il 3-2. La Juventus ottiene tre punti importantissimi per la qualificazione ai playoff di Champions League. Napoli-Qarabag, le formazioni ufficiali NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Neres; Hojlund. All. Conte. QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov Il riassunto della sfida La prima palla gol è per gli ospiti con Addai, la sua conclusione termina di poco al lato. Primo tempo privo di emozioni, al 35′ ci prova Neres che tenta la rovesciata ma trova l’ottima risposta del portiere avversario. Un minuto più tardi tentativo per il Qarabag ancora con Addai, il suo mancino viene deviato. Al 41′ occasione per Di Lorenzo, il capitano azzurro scivola sul più bello e spreca. Nella ripresa il ritmo si alza e al 55′ prima chance clamorosa per il Napoli. Di Lorenzo viene messo giù in area, è rigore: sul dischetto Hojlund si fa ipnotizzare da Kochalski.

Il Napoli accelera e al 66′ la sblocca: liscio di Mustafazade, Kochalski respinge ma non può nulla sul tap in di McTominay che sblocca il match. Gli azzurri si riversano in avanti e al 72 raddoppiano ancora con lo scozzese che tenta l’acrobazia e trova la deviazione decisiva di Jankovic per il 2-0. I ragazzi di Antonio Conte si tranquillizzano dopo il doppio vantaggio e gestiscono il 2-0 senza patemi.