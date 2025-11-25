Champions League, una pazza Juve vince in extremis 3-2 a Bodo. Napoli-Qarabag termina 2-0

Sono terminate le gare delle due italiane impegnate questa sera nella quinta giornata della Champions League Phase. La Juventus vince 3-2 contro il Bodo/Glimt. Il Napoli supera 2-0 il Qarabag.
Bodo/Glimt-Juventus, le formazioni ufficiali
BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Maatta, Høgh, Blomberg. All. Knutsen.
JUVENTUS (3-4-1-2): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, McKennie; Conceicao, Miretti; Openda. All. Spalletti.
La cronaca del match
La Juventus parte contratta ma la prima occasione è comunque bianconera, Conceicao prova il tiro che termina al lato. Il Bodo cresce, i bianconeri si abbassano e subiscono: ci prova Bjortuft di testa su corner, si difende la difesa bianconera. Adzic con il ginocchio non trova la rete, al 26′ ecco il vantaggio Bodo: Hogh su corner spizza per Blomberg che sotto misura non può sbagliare.
La Juventus soffre, ci provano Adzic e Miretti ma senza concretizzare. Il Bodo gestisce il vantaggio fino al termine del primo tempo. La sfida cambia nella seconda frazione di gioco con l’ingresso di Yildiz. Al 47′ il turco tira e trova dei rimpalli, su uno di essi si avventa Openda per l’1-1. I bianconeri premono, al 54′ si vedono annullare un gol di Miretti per fuorigioco ma continuano a spingere.
Al 59′ Yildiz fa impazzire la retroguardia norvegese, serve Miretti che crossa al bacio per McKennie, bravo di testa e insaccare la palla in rete. La formazione di Luciano Spalletti continua ad avanzare alla ricerca del gol sicurezza, chance ancora per Conceicao ed è bravo Haikin a respingere. Nel finale, però, a pochi minuti dalla fine cambia ancora la partita: Cabal non frena su Auklend ed è rigore, sul dischetto Brunstad Fet non sbaglia per il 2-2. Sembra finita, ma al 91′ ecco la rete di David che su una respinta di Haikin trova il 3-2. La Juventus ottiene tre punti importantissimi per la qualificazione ai playoff di Champions League.
Napoli-Qarabag, le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Neres; Hojlund. All. Conte.
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov