A 38 anni e 218 giorni, David Luiz del Pafos è diventato stasera il secondo giocatore più anziano ad aver segnato un gol in Champions League, dietro solo a Pepe che a 40 anni e 290 giorni andò a segno nella partita Porto-Shakhtar Donetsk del dicembre 2023.

Un gol storico quello del Pafos di David Luiz: i ciprioti hanno fermato sul pareggio il Monaco in occasione della quinta giornata di Champions League. Il brasiliano ha segnato, sugli sviluppi da calcio d’angolo, grazie ad un imperioso stacco di testa, la rete del momentaneo 1-1. L’ex Flamengo è tornato a segnare nella massima competizione europea dopo 8 anni. L’ultima marcatura risale alla stagione 2017/2018 nella sfida casalinga pareggiata per 3-3 contro la Roma dal suo Chelsea allo Stamford Bridge.

Gol David Luiz: nuovo record in Champions League

La rete segnata stasera da David Luiz per il Pafos contro il Monaco è stato il primo in questa stagione di UEFA Champions League da un giocatore nato negli anni ’80 contro un portiere nato negli anni ’80, Lukás Hrádecky, estremo difensore dei monegaschi.

L’ex calciatore del Paris Saint-Germain è entrato di diritto nella top 5 dei marcatori più anziani ad aver segnato nella coppa dalle grandi orecchie. Oltre il portoghese Pepe che guida questa speciale classifica di “anziani”, troviamo al terzo posto l’ex Roma, Francesco Totti. Quarto l’ex Manchester United Ryan Giggs e quinto l’ex Real Madrid Sergio Ramos.

David Luiz prossimo avversario della Juve

L’esperto difensore affronterà la squadra allenata da Luciano Spalletti nel prossimo turno di Champions League, che ieri sera ha trovato la sua prima vittoria europea della stagione. Il match, in programma all’Allianz Stadium, si disputerà il prossimo 10 dicembre alle ore 21:00.