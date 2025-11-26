Un tifoso del Liverpool ha realizzato il desiderio più speciale di suo padre: far cospargere le sue ceneri ad Anfield. A realizzarlo per lui è stato l’ex difensore dei Reds, Phil Thompson.

Una passione che unisce fino alla fine, quella del calcio, quella per il Liverpool. Una passione che unisce un padre ed un figlio tanto da portare quest’ultimo a realizzare l’ultimo sogno del genitore, spargere le sue ceneri nello stadio della squadra del cuore. E’ successo questo ad Anfield, nella casa del Liverpool. Dove un tifoso ha potuto spargere le ceneri del padre a bordo campo grazie all’aiuto dell’ex stella e difensore dei Reds, Phil Thompson. Un gesto che è stato anche filmato ed è diventato immediatamente virale. Un video che fa commuovere tutti gli appassionati del calcio e non solo.

Liverpool, tifoso fa spargere le ceneri del padre ad Anfield

Un tifoso del Liverpool ha realizzato il desiderio più speciale di suo padre: far cospargere le sue ceneri ad Anfield lo stadio che entrambi hanno amato per tutta la vita. Un gesto profondo, che racconta quanto il calcio possa diventare parte della propria identità. Un gesto che è diventato immediatamente virale, grazie ad un video che riprende tutto postato sui social. Ad esaudire la richiesta è stato Phil Thompson, ex difensore e leggenda assoluta dei Reds, che si è preso a cuore la storia di questa famiglia e ha compiuto un gesto che va oltre lo sport. Un momento emozionante, capace di toccare chiunque ami davvero il calcio.

Un gesto bellissimo da parte dell’ex difensore e poi commentatore di Sky Inghilterra che si trovava a bordo campo e ha sparso le ceneri a vicino alla linea di fondo campo. Un episodio che conferma ancora una volta come Anfield sia oltre che un luogo di sport e di calcio anche un luogo di memoria straordinario, che permette a chi in vista è stato legato ad un club di esserlo anche dopo la morte. Ecco il video:

When football becomes family. Phil Thompson helping a fan honour his dad at Anfield by spreading his ashes on the pitch. 👏❤️ #YNWApic.twitter.com/hVZRivJHyH — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 23, 2025

Phil Thompson, la leggenda che ha esaudito il sogno del tifoso

Ad esaudire il sogno del tifoso è stato Phil Thompson, ex difensore e leggenda del Liverpool, dal 1971 al 1984. Sono 42 poi le sue presenze con la Nazionale Inglese, uno il gol realizzato. In carriera con i Reds ha vinto 7 Campionati Inglesi, 1 Coppa d’Inghilterra, 6 Charity Shield, 3 volte la Coppa di Lega Inglese, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Uefa, e una Supercoppa Uefa. Da allenatore con i Reds ha poi vinto una Coppa d’Inghilterra, una Coppa di Lega Inglese e una Coppa Uefa.