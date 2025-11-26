Neymar, calvario senza fine: nuovo infortunio e 2025 già finito

Pessima notizia in casa Santos, Neymar Jr. ha chiuso in anticipo il suo 2025. L’infortunio di settimana scorsa contro il Mirassol è più grave del previsto e lo terrà fuori nelle prossime 3 gare decisive.

Neymar Jr. aveva accusato un problema al ginocchio sinistro nella partita contro il Mirassol della settimana scorsa. L’attaccante si è sottoposto agli esami strumentali soltanto nella giornata di ieri. Esami che hanno dato una sentenza drammatica, lesione del menisco. Neymar ha quindi chiuso in anticipo il suo 2025. L’attaccante salterà le ultime 3 gare di campionato, decisive per il futuro del suo Santos. Il campionato vedrà ora i Peixe affrontare Sport Recife, Juventude e Cruzeiro, dopo il pari contro l’Internacional. Il Santos è attualmente in zona retrocessione e vuole evitare una nuova discesa in B.

Neymar, continua il calvario

34 anni da compiere a Febbraio, ma una carriera già in grande difficoltà da anni. Il calvario di Neymar è oramai infinito. L’attaccante brasiliano, per anni stella assoluta di Barcellona e PSG dovrà affrontare l’ennesimo infortunio che seppur non gravissimo lo terrà fuori per questa parte finale di 2025. L’attaccante del Santos è andato infatti ko contro il Mirassol, nella penultima gara del Brasileirao. L’ultimo turno ha visto poi i suoi compagni pareggiare contro l’Internacional e sprofondare nuovamente in zona retrocessione. Neymar ha svolto gli esami strumentali nella giornata di ieri. L’esito è stato impietoso: lesione al menisco e 2025 concluso con 3 partite d’anticipo. L’attaccante salterà quindi le 3 gare decisive contro Sport Recife, Juventude e Cruzeiro.

In tutto il Brasileirao sono state 17 le presenze di Neymar, costellate da solo 4 gol. 15 le gare saltate per infortunio fino ad ora che diventeranno 18. 2 quelle per squalifica, non convocato poi nel ko 2-0 contro il Palmeiras. Un contributo, quindi, misero quello della stella brasiliana alla sua squadra del cuore, nella quale era tornato dopo il periodo complicato al Al-Hilal. Un ritorno, fallimentare quindi, fino ad ora quello di Neymar, che non potrà avere adesso l’occasione per provare a salvare il suo Santos. Il club è ora a rischio concreto di retrocessione dopo gli ultimi risultati negativi. Il pari contro l’Internacional, ha fatto tornare, infatti la squadra al quartultimo posto.

Santos, rischio retrocessione

Le ultime 3 gare vedranno ora il Santos affrontare Sport Recife, già retrocessa e Juventude. Ultima e penultima della graduatoria. Due gare chiave e da non sbagliare per i Peixe. All’ultima giornata poi l’avversario sarà il Cruzeiro, attualmente terzo a -7 dalla vetta e a -2 dal Palmeiras secondo con una gara in meno. Un calendario quindi non impossibile soprattutto nelle prime due sfide, ma da affrontare senza Neymar. Con i Peixe che nelle prossime gare si giocheranno tutto il loro futuro, ma lo dovranno fare senza la loro stella: Neymar.