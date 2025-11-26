Cristiano Ronaldo, per festeggiare la vittoria della Nations League ha regalato un orologio in edizione limitata a tutti i suoi compagni. Anche alla famiglia di Diogo Jota. Un gesto bellissimo quello del Portoghese.

Per celebrare la vittoria della Nations League con il Portogallo, Cristiano Ronaldo ha scelto di regalare un orologio di lusso personalizzato ai suoi compagni. Un prodotto in una tiratura limitata di soli 35 esemplari. CR7 ne ha mandato uno anche alla famiglia di Diogo Jota. Un bellissimo gesto, quello del Portoghese che ha voluto omaggiare anche l’ex compagno scomparso nello scorso mese di luglio. Un regalo speciale, quello del fuoriclasse portoghese, targato Jacob&Co. Un orologio speciale e decorato con il colori del Portogallo. Un prodotto in edizione limitata voluto da Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo omaggia i suoi compagni con un orologio

Un regalo davvero speciale, quello effettuato da Cristiano Ronaldo per i suoi compagni di squadra in Nazionale. Un orologio in tiratura limitata, ne esistono soltanto 35 esemplari. Un regalo, prodotto dalla Jacob&Co, che CR7 ha mandato anche alla famiglia di Diogo Jota, perno fondamentale del Portogallo e grande amico di Cristiano Ronaldo, scomparso tragicamente lo scorso luglio. Diogo Jota è stato un pezzo importante della squadra allenata da Roberto Martinez nel cammino verso il successo nella competizione. Jota è sceso in campo sia nel girone dello scorso anno che nelle fasi finali del 2025. Nella semifinale con la Germania e nella finale con la Spagna non era titolare. Il Ct lo ha però inserito in entrambe le partite per giocare gli ultimi minuti. Cristiano Ronaldo ha voluto quindi omaggiare così l’ex compagno di squadra e grande amico.

Victory deserves to be worn. The Epic X 2025 UEFA Nations League Champions celebrates @portugal ‘s national soccer team, honoring every player with a custom-crafted masterpiece.

From the Portuguese crest to the engraved back, this is a watch that tells the story of glory. 35… pic.twitter.com/bOjo1ELdiH — Jacob&Co (@_Jacobandco) November 19, 2025

Il regalo di CR7, un orologio in edizione limitata

Il Jacob & Co Epic X – UEFA Nations League 2025 Champions è un’edizione personalizzata realizzata per la nazionale Portoghese e voluto da Cristiano Ronaldo. L’orologio ha un quadrante scheletrato, un design su misura e lo stemma portoghese: un orologio eccezionale come i campioni stessi. Un esemplare limitato a 35 pezzi, questo Epic X cattura lo spirito del trionfo dentro e fuori dal campo. Il prezzo degli orologi personalizzati non è stato rivelato, ma si stima che ammonti a diverse centinaia di migliaia di euro. Un regalo complessivo davvero importante, che Ronaldo può peraltro fare senza molti problemi, visto che ha da poco sfondato il miliardo di patrimonio personale. CR7 è stato il primo calciatore a riuscirci.