Non solo il sogno per nulla segreto legato a Paulo Dybala, più volte accostato al Boca Juniors. Gli Xeneises sognerebbero infatti anche un centrocampista italiano, campione d’Europa nel 2021.

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista turco, il Boca Juniors sarebbe sulle tracce di Marco Verratti. Il centrocampista italiano, classe 1992, attualmente in forza al Al-Duhail in Qatar, piacerebbe infatti e non poco al club argentino che avrebbe già intavolato una trattativa. Su Verratti, ci sarebbe infatti, il forte pressing di Edinson Cavani, Leandro Paredes e Ander Herrera, tutti suoi ex compagni al PSG e ora calciatori del Boca. Da loro sarebbe partita l’idea con Riquelme che avrebbe colto al volo l’opportunità e avrebbe aperto le contrattazioni con il club Qatariota. Un’idea che secondo quanto riportato dalla Turchia potrebbe anche concretizzarsi.

Boca Juniors-Verratti, l’idea che stuzzica gli argentini

Secondo quanto riportato dal giornalista Turco, Ekrem Konur, tramite il proprio profilo X, il Boca Juniors, nella persona del Presidente Juan Roman Riquelme avrebbe aperto le contrattazioni con l’Al-Duhail Sports per Marco Verratti. Il Boca nelle ultime stagioni ha portato in Argentina calciatori di alto livello come il portiere Marchesin, i centrocampisti Paredes e Herrera oltre a Edinson Cavani. Proprio dagli ultimi 3, secondo quanto riportato da Konur sarebbe arrivata l’idea di contattare Marco Verratti. Tutti e 3 infatti hanno giocato con il centrocampista classe 1992, al PSG e ora vorrebbero ritrovarlo in Argentina. Un elemento, Verratti, che andrebbe ad impreziosire ulteriormente una rosa già di qualità. Il Boca Juniors si è qualificato alla prossima Copa Libertadores e nel weekend affronterà i quarti del Torneo Clausura.

🚨🆕 #BocaJuniors 🇮🇹🇦🇷 Boca Juniors are exploring a move for Marco Verratti! 👀 The 33-year-old midfielder is also attracting interest from Serie A. ⚽ Encouraged by Cavani, Herrera & Paredes, Riquelme made direct contact. ❗ Argentina is on the table, negotiations ongoing. https://t.co/9eIW9XU4HZ pic.twitter.com/TqwTwqQG1h — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 26, 2025

Idea Verratti per crescere ancora

Il Boca Juniors dopo due anni di assenza tornerà nei prossimi mesi a giocare la Copa Libertadores. Decisivo è stato il piazzamento al 2^ posto nell’ultima Tabla Anual. Un risultato importante raggiunto anche grazie agli acquisti di Paredes, Herrera e Cavani. Tre nomi importanti e tre ex compagni di Verratti. L’ex PSG, dove ha giocato proprio con loro, gioca ora in Qatar e potrebbe essere un profilo perfetto per impreziosire ulteriormente la rosa e provare ad interrompere l’egemonia in Copa Libertadores dei club brasiliani che la vincono da 7 anni. Brasiliani che nelle ultime 7 edizioni hanno portato 12 club su 14 nelle 7 finali. L’ultima squadra non verdeoro a vincere la Libertadores era stato il River Plate nel 2018 proprio contro il Boca e ora gli Xeneises ci vogliono riprovare e chissà che Verratti non possa essere la mossa vincente.