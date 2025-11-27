Gueye-Keane, dopo gli schiaffi in campo fanno pace: il video virale in rete

Nel calcio, dove la tensione può trasformarsi in scintille e l’emotività supera talvolta la ragione, esistono anche storie di riconciliazione che riportano tutto alla dimensione più autentica dello sport: quella fatta di uomini, errori, perdono e sorrisi ritrovati.

È il caso di Michael Keane e Idrissa Gueye, protagonisti di un episodio acceso durante la recente sfida di Premier League tra Manchester United ed Everton a Old Trafford. Una partita che, paradossalmente, si è trasformata da possibile tempesta interna a momento di grande coesione per la squadra di Liverpool.

I Toffees sono stati capaci di uscire vittoriosi con un prezioso 0-1 nonostante l’inferiorità numerica. Al 13’, infatti, Gueye è stato espulso per aver schiaffeggiato il compagno, lasciando i Toffees in dieci uomini per quasi tutta la gara. Un rosso che non ha però impedito alla squadra di David Moyes di compiere l’impresa di battere proprio l’ex squadra del tecnico scozzese.

Le scuse di Gueye

Dopo che la squadra ha compiuto l’impresa resistendo eroicamente e trovando la rete decisiva nel finale, fuori dal campo Gueye ha mostrato altrettanta maturità. nel post partita ha chiesto scusa dentro lo spogliatoio a Keane e compagni, riconoscendo senza attenuanti l’errore e ringraziando la squadra per una vittoria ottenuta con carattere.

Gueye-Keane scherzano: pace fatta

Keane ha accolto le scuse, ma la pace vera e propria è arrivata nelle ore successive. Nella giornata di oggi i due hanno deciso di trasformare l’episodio in un’occasione per sdrammatizzare e chiudere definitivamente la questione. È infatti diventato virale in queste ore il video diffuso sui social dal compagno Thierno Barry. Un video nel quale Keane e Gueye si sfidano scherzosamente in una finta sessione di boxe: guardia alta, qualche finta da pugili professionisti, risate e un abbraccio finale a suggellare la pace.

Un modo leggero e intelligente di spegnere ogni polemica e restituire un’immagine positiva dello spogliatoio.

📱Thierno Barry’s latest Instagram story post 🤣 🥊Gueye v Keane🥊 pic.twitter.com/1JcF4PBi1B — 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 (@EvertonNewsFeed) November 27, 2025

Il gesto è stato applaudito dai tifosi dell’Everton e da molti appassionati di Premier League. I giocatori e lo spogliatoio intero sono stati molto bravi a rimediare al problema. E i tifosi hanno apprezzato la capacità di trasformare un momento critico in una piccola lezione di spirito sportivo e umanità.

Un episodio che ha ricordato da vicino un precedente dei tempi dell’Inter tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. In quel caso, però, in campo non erano volati colpi proibiti, ma solo parole pesanti.