Ha del particolare quanto accaduto durante la gara tra Aston Villa e Young Boys, precisamente al minuto 27′, quando Donyell Malen è stato vittima di un lancio di oggetti da parte dei tifosi ospiti.

La gara di Europa League tra l’Aston Villa e lo Young Boys è stata teatro di un episodio particolare che ha visto coinvolti, Donyell Malen, i tifosi dello Young Boys e la Polizia. Al 27′, l’attaccante dopo aver sbloccato il match ha infatti esultato ingenuamente nei pressi della tifoseria ospite che indispettita ha dato vita al caos con il lancio di alcuni oggetti. Malen è stato colpito alla testa e ha riportato alcuni segni ma ha potuto continuare la gara. La polizia è intervenuta e ha portato via alcuni dei tifosi ospiti. Un evento spiacevole che è accaduto nel primo tempo. Poco dopo Malen ha poi segnato anche la doppietta personale.

Malen, colpito alla testa: l’accaduto

Donyell Malen, protagonista in campo e non solo. L’attaccante olandese dell’Aston Villa ha segnato la doppietta che ha regalato i 3 punti ai suoi contro gli Svizzeri dello Young Boys ma non soltanto. La punta del club inglese è stata infatti protagonista di un episodio accaduto nel primo tempo. Dopo la rete dell’1-0 al 27′, Malen ha infatti esultato in modo ingenuo ma provocatorio sotto i tifosi dello Young Boys che hanno lanciato in sua direzione diversi oggetti. L’attaccante dell’Aston Villa è stato colpito alla testa, riportando alcuni segni.

L’episodio ha dato vita ad una situazione di caos che ha visto alcuni tifosi provare ad entrare in campo. Alcuni sono stati così portati via dalla polizia. Un evento che non ha segnato Malen che poco dopo ha segnato la rete del 2-0. L’olandese è poi stato sostituito al 60′ da Ross Barkley. Il match è terminato 2-1 dopo che allo Young Boys era stato anche annullato un gol al 73′. Al 90′ Monteiro ha siglato il definitivo 2-1.

Young Boys fans are DRAGGED AWAY as they fight the police at Villa Park due to Donyell Malen celebrating infront of them. How embarrassing. pic.twitter.com/GZbj5FvbPm — Midnite (@midnite) November 27, 2025

Il match e gli altri risultati delle 18.45

La gara tra Aston Villa e Young Boys si è decisa nel primo tempo con la doppietta proprio di Malen. Nel finale Monteiro ha provato a riaprire il match senza riuscirci. Nelle altre gare delle 18.45 è arrivato il successo 2-1 della Roma contro il Midtjylland, gol di El Aynaoui e di El Shaarawy ma non solo. Vittorie anche per il Ludogorets, 3-2 al Celta Vigo, Lille, 4-0 alla Dinamo Zagabria, Celtic 1-3 contro il Feyenoord e Porto. Pareggi poi tra Paok e Brann, 1-1, Fenerbahce e Ferencvaros, sempre 1-1, e Viktoria Plzen e Friburgo, 0-0.