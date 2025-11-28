Il caso del truffatore di pensioni arriva anche in Argentina. Il truffatore Mantovano è però diventato clamorosamente… Gasperini. Tutto questo grazie ad una gaffe della tv sudamericana.

Dall’Argentina è arriva una clamorosa gaffe che riguarda, a suo malgrado, Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Roma, infatti, è stato scambiato per il truffatore delle pensioni di Mantova, l’uomo che si è travestito dalla madre scomparsa da diversi anni, e poi ritrovata mummificata, per poter continuare a riscuotere la pensione. Tutto questo per un meme mal interpretato e utilizzato per diffondere la notizia in Argentina. Tutto questo è avvenuto a Telefe Noticias un telegiornale argentino che ha pubblicato anche il servizio sui propri social. Servizio che visto la gaffe clamorosa è diventato immediatamente virale.

In Argentina Gasperini scambiato per il truffatore delle pensioni

La notizia dell’uomo di Mantova che si sostituiva alla madre venuta a mancare per riscuoterne la pensione ha fatto il giro del mondo. Quello che è però sorprendente è la gaffe commessa da un telegiornale Argentino Telefe Noticias che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve servizio per raccontare la vicenda. Peccato che chi l’ha realizzato non si sia accorto dello scambio di persona: lo screenshot del fotomontaggio con il volto di Gian Piero Gasperini, era soltanto un meme e compare per ben due volte all’interno del video. L’episodio ha scatenato subito molta ironia tra i tifosi giallorossi, ma non solo. Una gaffe che essendo stata postata online è diventata immediatamente virale ed è stata subito ripresa e commentata. Questo il servizio:

Oltre al video appare questo messaggio: “Un uomo di 57 anni in Italia ha portato l’inganno a un livello macabro. Ex infermiere alla disperata ricerca di denaro, ha nascosto la morte di sua madre, Graziella, e ha continuato a riscuotere la sua pensione: oltre 61 mila dollari all’anno! Per continuare la sua menzogna, si travestiva: parrucca, trucco, unghie smaltate e abiti femminili. Ma un semplice dettaglio lo ha tradito: un pelo scuro sulla nuca! La polizia ha trovato il corpo mummificato nella sua casa a Borgo Virgilio e ha arrestato l’uomo. Un crimine che rivela fino a che punto può arrivare la disperazione… e che è finito per una semplice disattenzione: si è dimenticato di radersi“. Scrive così la televisione argentina, peccato che nel video compaia come truffatore il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini.