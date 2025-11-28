Juve, guarda Danilo: è a un passo da un record assoluto

Danilo è stato per anni un punto di riferimento in casa Juve, diventanone anche il capitano. Adesso il difensore brasiliano è a un passo dalla storia con la maglia del Flamengo.

Danilo torna a giocare una finale di Copa Libertadores a distanza di 14 anni dall’ultima volta. Il difensore ex Juve ha parlato qualche settimana fa del suo ritorno in Brasile:”Per ovvie ragioni, da professionista ti affezioni ad altri mondi e ad altre maglie. Certamente, il club più importante della mia vita è la Juventus, non l’ho mai nascosto. Per tutto quello che ho vissuto lì, per il club, la città e la storia. Pensavo che fossi destinato a trascorrere i miei ultimi anni di carriere alla Juventus, ma la vita è folle e le cose hanno preso una piega diversa”.

Danilo vicino alla storia con il Flamengo

Danilo ha un primato nel mirino. Con la finale della Copa Libertadores che si giocherà domani a Lima in Perù, l’ex Juventus potrebbe raggiungere un record importantissimo per il calcio brasiliano. E si tratterebbe di un primato assoluto: in caso di trionfo, l’ex Porto, Real Madrid e Manchester City diventerebbe l’unico giocatore nella storia ad aver vinto 2 Copa Libertadores e 2 Champions League.

In carriera, Danilo ha conquistato anche due Champions consecutivamente, entrambe con la maglia del Real Madrid. Nel 2016 Danilo conquistò, con la maglia del Real, la finale giocatasi a San Siro contro l’Atletico Madrid. Un anno più tardi i Blancos si ripeterono a Cardiff contro la Juventus.

Danilo e il calcio brasiliano

Danilo ha parlato così del calcio brasiliano ai microfoni di O Globo: “Vale la pena ricordare che se si ripensa alla mia infanzia e giovinezza al Flamengo, le cose sono cambiate molto nel calcio brasiliano. È molto più strutturato in generale, e il Flamengo non fa eccezione. È un club che si è strutturato in modo molto importante per accogliere giocatori come Jorginho, Arrascaeta, Bruno, Pedro, Alex Sandro, Filipe...”. E domani avrà la possibilità di mettere a segno un grande record. La finale è alle porte e Danilo pensa a come entrare nella storia del calcio brasiliano. Basta vincere…