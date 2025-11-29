SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Camp Nou, migliaia di tifosi rimasti fuori dallo stadio: il motivo del caos

Camp Nou, migliaia di tifosi rimasti fuori dallo stadio: il motivo del caos

di

Il Camp Nou ha riaperto settimana scorsa dopo 894 giorni: oltre 21mila tifosi hanno assistitito all’allenamento del Barcellona nel nuovo stadio e oggi, prima del match, c’è stato qualche problema.

Migliaia di tifosi blaugrana sono rimasti fuori dal Camp Nou prima della sfida tra il Barcellona e l’Alaves. Molte persone sono rimaste agli ingressi a causa dell’interruzione del sistema di biglietteria per la partita contro l’Alaves allo Spotify Camp Nou. Il problema ha interessato, secondo fonti del club, 2.000 tifosi, che hanno dovuto recarsi presso l’Ufficio Sostegno Barcelonista per ricevere un PDF e poter così accedere allo stadio pochi minuti dopo che la palla ha iniziato a rotolare sull’erba.

Problemi all'esterno del nuovo Camp Nou
Problemi all’esterno del nuovo Camp Nou

Caos fuori dal Camp Nou: i motivi

Dopo essere stato chiuso per lavori per 909 giorni, il Camp Nou ha riaperto parzialmente al pubblico il 22 novembre 2025 con una capienza ridotta a circa 45.000 posti. È il più grande stadio d’Europa, con una storia che risale al 1957, ma i problemi di quest’oggi non sono di certo passati inosservati perché circa 2mila spettatori sono rimasti temporaneamente fuori dall’impianto e hanno perso i primi minuti della partita tra Barcellona e Alaves. 

Le enormi code fuori dal Camp Nou dopo un problema con l’app di biglietteria dei tifosi hanno fatto inevitabilmente perdere la pazienza ai tifosi, con alcuni che cantavano:“Barça sí, Laporta no”. La gara si sta giocando in questi istanti e vede i blaugrana in vantaggio per 2-1: alla rete di Ibanez hanno risposto Lamine Yamal e Olmo.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×