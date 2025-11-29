Un grave incidente ha colpito la tifoseria del Palmeiras alla vigilia della finale di Copa Libertadores. A Lima, in Perù, dove si svolgerà la finale, un tifoso è morto.

L’avvicinamento alla finale della Copa Libertadores assume i contorni di un tragedia umana perché un tifoso del Palmeiras è morto dopo essere caduto da un autobus turistico scoperto su cui viaggiava insieme ad altri sostenitori del Verdao. I media peruviani hanno subito identificato la vittima: Caue Brunelli, 38 anni, che stava percorrendo la Costa Verde, la parte marittima di Lima, quando è caduto dal bus.

Il ricordo del Palmeiras

La tragedia ha subito scosso l’ambiente del Palmeiras e il club brasiliano ha fatto un comunicato ufficiale per ricordare la memoria del tifoso: “La Sociedade Esportiva Palmeiras esprime profondo rammarico per la scomparsa del tifoso Caue Brunelli Dezotti, 38 anni, che si trovava a Lima, in Perù, per assistere alla finale della CONMEBOL Libertadores, in programma sabato 29. Secondo le autorità locali, il tifoso del Palmeiras è rimasto vittima di un incidente mentre viaggiava su un autobus turistico. Esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia e agli amici di Caue in questo momento di dolore e tristezza”.

Chi era il tifoso del Palmeiras

Appassionato del Palmeiras, Cauê Brunelli Dezotti era un medico urologo e aveva attraversato il continente per assistere alla finale di Copa Libertadores contro il Flamengo. Residente a Limeira, nell’entroterra di San Paolo, si trovava a Lima, in Perù, fin dai giorni precedenti alla finale, prevista per questo sabato (29 novembre), quando è morto in un incidente in città.

Um torcedor do Palmeiras morreu em Lima durante um passeio de ônibus aberto quando o ônibus passou por baixo de uma ponte e o torcedor bateu a cabeça. O palmeirense chegou a ser socorido no local e levado ao hospital, mas não resistiu. 🎥 @Latina_Noticias pic.twitter.com/qjzSoR0HbM — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) November 29, 2025

Discreto al di fuori della sua vita professionale, Cauê veniva descritto dagli amici più intimi come una persona spinta da due grandi passioni: la medicina e il Palmeiras, la squadra del cuore che aveva sempre seguito sin da bambino.

