Genoa, sfatato il tabù Marassi: 2-1 al Verona. L’Udinese passa a Parma

Successo fondamentale per il Genoa, che liquida in rimonta il Verona e si prende tre punti preziosissimo nella lotta salvezza. Vince anche l’Udinese a Parma.

Due successi importanti quelli di Genoa e Udinese, ottenuti nei primi due confronti di quest’ultimo sabato di novembre. Partiamo dal Grifone: De Rossi esulta perché i suoi danno continuità (l’ultimo ko un mese fa, ndr) e ottengono il primo acuto in stagione tra le mura amiche. Esulta il Ferraris in rimonta: l’iniziale vantaggio scaligero messo a segno da Belghali ha spaventato i liguri, che hanno saputo reagire trovando la vittoria.

L’Udinese torna al successo

Non era un periodo semplice per l’Udinese, che aveva perso le ultime due in campionato contro Roma e Bologna. Ma i friulani sono tornati a macinare punti come sanno fare: espugnato il Tardini di Parma con un gol per tempo. Stappa la contesa Zaniolo nella prima parte di primo tempo, un rigore di Davis archivia la pratica nella ripresa, approfittando anche dell’espulsione comminata a Troilo che ha lasciato i ducali in dieci uomini. Con questo successo l’Udinese aggancia la Lazio a 18 punti, navigando nella zona medio-alta della classifica e tenendosi ben lontana dalle acque pericolanti.

Verona, ora è crisi vera: non ha mai vinto

Non ha mai vinto in queste prime 13 partite il Verona e non è affatto un buon segnale per la truppa di Zanetti, che deve arrendersi alla battaglia salvezza contro il Genoa. E dire che gli scaligeri avevano iniziato molto bene la sfida, passando in vantaggio. Ma i liguri hanno reagito trovando la via del successo. La classifica fa sempre più paura perché il Verona occupa l’ultimo posto (6 punti) al pari della Fiorentina che deve però ancora scendere in campo. Serve una svolta immediata prima che sia troppo tardi.