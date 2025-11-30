Assurdo Ferrari, Vasseur rovina tutto: i tifosi non lo perdonano

La Ferrari sta attraversando quella che forse una delle peggiori stagioni della storia del cavallino rampante in Formula Uno.

Il 2025 per la Ferrari è un mondiale da incubo. Il cavallino rampante probabilmente concluderà la propria stagione senza vittorie, una sola pole position e pochissimi podi.

Se la delusione legata alle prestazioni di Lewis Hamilton impone riflessioni future, la scarsa competitività della Ferrari SF25 invita il team a preoccupazioni che lo trascinano a porre lo sguardo verso un orizzonte chiamato 2026, che deve essere quasi obbligatoriamente l’esatto contrario dell’annata attualmente in corso.

Se così non sarà, il minimo sindacale è aspettarsi rivoluzioni dentro e fuori dalla pista di un certo calibro. Chissà se la condizione della rossa sarebbe questa anche qualora il team principal Vasseur e il Presidente John Elkann avessero preso ben altre decisioni e scelte, in particolare relative al potenziale accordo che avrebbe potuto portare Adrian Newey in Ferrari.

Crisi Ferrari, stagione da dimenticare: c’entrano Vasseur ed Elkann

La grande crisi Ferrari sarebbe stata evitata in caso di ingaggio di Adrian Newey, lo storico e geniale progettista della Red Bull? Rispondere a questa domanda è davvero molto complicato. Quello che è sicuro, però, è che a Maranello hanno deciso di ingaggiarlo perché presumibilmente il tecnico inglese desiderava essere molto più di un semplice progettista. Colui che è divenuto team principal dell’Aston Martin, ha ricevuto la promessa da parte di Lawrence Stroll di ricevere pure una partecipazione azionaria, una posizione di totale responsabilità e controllo e una posizione nel consiglio di amministrazione. Come fra le altre cose rivelò Eddie Jordan, ex manager ormai deceduto di Adrian Newey.

Probabilmente, per accettare la sfida Ferrari avrebbe chiesto di diventare una sorta di direttore generale del cavallino rampante, un numero uno quasi assoluto che la storica scuderia italiana non ha voluto rendere tale. Non c’è dubbio riguardo al fatto che, comunque, nella scelta finale sia stato coinvolto anche Frédéric Vasseur, attuale team principal della Ferrari. A settembre 2024, come riporta FormulaPassion, ha detto chiaramente che “probabilmente le sue idee erano diverse da ciò che io avevo in mente per lui”.

Non c’era dunque la volontà di affidare i futuri progetti e le strutture della Ferrari ad Adrian Newey, che in compenso ha ricevuto tutto e più di tutto in Aston Martin. Dire chi avrà ragione adesso, è piuttosto complicato. Comunque, considerando la deludente stagione di entrambi i team, sia a Maranello che a Silverstone non vedono l’ora che cali il sipario sul 2025, e prevalga l’alba sul 2026. Solo allora capiremo chi, quantomeno nel breve periodo, è stato più lungimirante.