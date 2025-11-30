Altro episodio di Caos alla Johan Cruijff Arena all’inizio di Ajax-Groningen. Match sospeso prima temporaneamente e poi definitivamente al 6’ per l’accensione di fuochi d’artificio sugli spalti.

Continua il momento complicato in casa Ajax. I lanceri sono sesti in Eredivisie e ultimi nella League Phase di Champions League, a 0 punti dopo 5 partite. Oggi l’Ajax avrebbe dovuto affrontare il Groningen, match che non si è però disputato. O meglio è iniziato, ma la gara è stata sospesa in modo prima momentaneo e poi definitivo dopo l’accensione di fuochi d’artificio sugli spalti. Un episodio, già capitato circa un mese fa nella gara giocata contro l’Heerenveen. Una gara quella contro il Groningen che avrà comunque un futuro. Il match verrà infatti recuperato martedì 2 dicembre, senza il pubblico.

Ajax-Groningen, match sospeso causa fuochi d’artificio

Il match di Eredivisie tra Ajax e Groningen è stato sospeso dopo sei minuti di gioco a causa dell’esplosione di fuochi d’artificio e razzi. La gara si recupererà martedì 2 dicembre senza pubblico. Sono attualmente in corso indagini su responsabili dell’accaduto. E’ stata una notte di ordinaria follia alla Johan Cruijff Arena. La partita di Eredivisie tra Ajax e Groningen è stata dopo appena sei minuti di gioco a causa di fuochi d’artificio esplosi che hanno ridotto sensibilmente la visibilità e hanno impedito alle due squadre di continuare la gara. Un episodio simile a quello accaduto un mese fa contro l’Heerenveen. L’arbitro Bad Nijhuis ha deciso di sospendere l’incontro, definendo ‘inaccettabile’ la situazione ai microfoni di ESPN al termine della gara.

La seconda e definitiva sospensione, si recupera martedì

Dopo il tentativo di riprendere il gioco dopo oltre mezz’ora di stop, la seconda ondata di fuochi d’artificio ha costretto l’arbitro, in accordo con le autorità, tra cui la sindaca di Amsterdam Femke Halsema a posticipare la gara tra Ajax e Groningen. Il match sarà recuperato il 2 dicembre alle 14:30, ma senza tifosi, con l’Ajax che ora rischia sanzioni pesanti per il comportamento dei propri tifosi. Un episodio che arriva in un momento per nulla semplice della stagione dei Lanceri, sesti in campionato e ultimi a 0 punti in 5 partite in Champions League.

Ajax’s game against Groningen was abandoned after fans set off fireworks moments into the game. Absolutely mental 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Er7wCkFXLs — george (@StokeyyG2) November 30, 2025

Il comunicato dell’Ajax

Questo il comunicato del club: “L’Ajax considera quanto accaduto questa sera allo stadio assolutamente oltraggioso. Porgiamo le nostre scuse a tutti coloro che sono stati colpiti in qualsiasi modo. La sicurezza degli spettatori e dei giocatori è stata messa a rischio. Ciò è inaccettabile. Prendiamo con forza le distanze da questa condotta. I fuochi d’artificio non appartengono allo stadio. Gli spettatori che si trovavano nella parte interessata dello stadio sono stati perquisiti“.

Continua così: “Sono stati impiegati anche cani per individuare fuochi d’artificio, sia all’interno dello stadio prima dell’apertura, sia durante l’arrivo degli spettatori. Sono state inoltre adottate ulteriori misure preventive. Nonostante ciò, non siamo riusciti a prevenire questa situazione. Esamineremo naturalmente le immagini delle telecamere per identificare i responsabili e valuteremo anche altri modi per stabilire chi lo sia. Qualora ciò portasse all’identificazione dei colpevoli, adotteremo i provvedimenti opportuni“.