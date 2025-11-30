Messi sempre più nella storia: 47esimo trofeo e record assoluto di assist

Lionel Messi non smette mai di stupire: l’Inter Miami conquista il titolo di East Eastern Conference e la Pulce entra sempre di più nella storia del calcio.

Con il successo per 5-1 contro il New York City, l’Inter Miami ha conquistato la East Eastern Conference: per Messi si tratta del trofeo numero 47 in carriera e l’argentino entra sempre di più nelle leggende del mondo del calcio: dopo Ferenc Puskas (404) e Pelé (369), Messi ha infatti stabilito il record per il maggior numero di assist nella storia del gioco del pallone.

Messi-show: record su record

Lionel Messi continua a correre sempre più forte e con la partita di ieri sera ha superato il record di assist nella storia del calcio. Ne ha fatti 405: in ogni modo, dai filtranti illuminanti ai colpi di tacco, passando per passaggi stupendi che hanno messo in porta gli avversari. Javier Mascherano, tecnico dell’Inter Miami, ha parlato così della Pulce e delle sue qualità: “Leo continua a regalarci l’incredibile. È un giocatore unico al mondo, qualcuno che non vedremo mai più. Oggi potremmo essere sorpresi che non abbia segnato, ma quell’assist per il terzo gol? Pura genialità. Solo Leo vede quel passaggio. Ha praticamente chiuso la partita”, ha detto Mascherano.

The smile on Messi’s face after lifting the trophy. Beautiful to see. Leo Messi’s 47th trophy. 🏆🐐

pic.twitter.com/gJWT8oMf9A — TheScreenshotLad (@thescreenlad) November 30, 2025

Con il titolo della Eastern Conference in mano, adesso l’Inter Miami si concentrerà su una sfida epica contro i Vancouver il prossimo sabato a Fort Lauderdale. E la finale metterà di fronte Lionel Messi e Thomas Muller, due giocatori che hanno calcato a lungo il palcoscenico europeo ma non hanno ancora voglia di lasciare definitivamente la scena del pallone. A suon di genialate e colpi di classe elevatissima.

