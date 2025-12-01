F1, Borghesi a Sportitalia.it: “Leclerc ha l’accordo con Aston Martin. Verstappen favorito su Norris”

Borghesi svela l’accordo tra Leclerc e Aston Martin e sul Mondiale tra Verstappen e Norris non ha dubbi

Mirko Borghesi, direttore di f1-news.eu, tra il disastro Ferrari, Verstappen che domina in Qatar e le strategia ancora perdenti in casa McLaren.

Borghesi, partiamo dalla Ferrari. Che weekend è stato? Quello dell’agonia?

“Quello che conferma come il progetto della SF25 sia totalmente sbagliato. Basta una pressione più alta delle gomme per squilibrare tutto. Rispetto alla SF24 si sono fatti tanti passi indietro, un 2025 totalmente sbagliato”.

Lei ha parlato di un futuro per Leclerc lontano da Maranello. Conferma?

“Sì. Leclerc ha un accordo con l’Aston Martin. Dovrà dare una risposta entro giugno 2026. Ieri ha provato a stimolare l’ambiente. Si sta giocando un’ultima chance di vincere in Ferrari. Non c’è solo l’Aston Martin che guarda a Leclerc: è stato attenzionato da Mercedes e Red Bull. Dopo diversi anni, la volontà di cambiare aria ci può anche stare”.

Veniamo a Verstappen. Quanto deve dire grazie alla scuderia per la vittoria in Qatar?

“Deve dire un grande grazie, contestualmente a quello che Max è. Una scuderia composta da veri racer, basta chiamarli lattine. Sono da anni più racer della Ferrari. Hanno interpretato al meglio quella situazione in avvio gara. Fermo restando che la bravura di Max è quella che consente alla Red Bull di fare quella scelta. Max ci mette sempre del suo, portandola davanti a Russel in griglia, facendo quella partenza top”.

L’ultima, grande, emozione tra Norris, Piastri e Verstappen

Le strategie in casa McLaren quanto hanno penalizzato i piloti?

“Commentando con diversi professionisti nel paddock, eravamo sbigottiti. Nel passo-gara la McLaren avrebbe dovuto avere un vantaggio che non sarebbe dovuto essere ricucibile da Max prima del secondo pit-stop. Forse, hanno pensato di essere un po’ troppo più forti. Se spremi le gomme e chiedi tutto alla vettura, non è pensabile che la vettura possa darti tutto per 25 giri. Un po’ un errore, un po’ presunzione”.

Veniamo al GP di Abu Dhabi. Un circuito che può aiutare ancora Verstappen?

“Sicuramente più del Qatar. A questo punto non è scontato che Norris vinca il Mondiale. Si adatta meglio a Red Bull, mentre McLaren aveva a Lusail il circuito migliore. Se Max approccerà da Max, con una carica tale da dare il 1000% e senza Sprint la Red Bull può dare il meglio. La notte del venerdì, Verstappen confeziona con Lambiase il setup che meglio lo favorisce in gara”.

Possiamo parlare di un Norris maturo per essere vincitore del Mondiale e qual è il suo pronostico?

“Norris è maturato. Non sono d’accordo con chi dice che lo abbiamo visto maturato in tutta la stagione. E’ maturato nell’ultimo terzo del Mondiale. E’ un pilota più maturo di Piastri, ma quando lo raffronti accanto a Verstappen ne vien fuori un ampio divario per Max. Non vedo Norris ancora come un leader, che ha tra le mani il pieno controllo della situazione. Verstappen, per me, ha percentuali più alte di Norris di vincere il Mondiale”.