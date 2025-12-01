Fifa, nuova regola in caso di infortunio: ecco cosa cambia

Una nuova norma per penalizzare i simulatori. La Fifa è pronta ad introdurla a breve e andrà a penalizzare i calciatori che fingono di essersi infortunati.

La Fifa è pronta a rivoluzionare il calcio internazionale. E’ stata infatti annunciata una nuova norma che potrebbe cambiare il calcio. Una norma che penalizza i simulatori. Si intende infatti imporre 2 minuti di stop quando avviene l’intervento dei sanitari a causa di un infortunio. Una norma chiaramente pensata per prevenire simulazioni e scenate volte a perdere tempo. L’obiettivo è quello di ridurre le perdite di tempo e mantenere così un gioco più fluido riducendo al minimo le perdite di tempo. La norma verrà testata a breve, verrà infatti già testata nella Coppa D’Arabia che andrà in scena in Qatar da oggi 1 dicembre al 18 dicembre.

Nuova norma contro i simulatori

La Fifa nella persona di Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitrale, ha annunciato una nuova norma provvisoria che verrà testata da oggi fino al 18 dicembre nella Coppa D’Arabia in Qatar. Si intende infatti punire i simulatori e permettere un calcio più veloce e senza perdite di tempo. L’intento della norma è quello di evitare sceneggiate su banali contrasti. La norma prevederà che in caso di interventi dei sanitari dopo un fallo, il calciatore che l’ha subito debba restare a bordo campo prima di rientrare sul terreno di gioco, lasciando così la sua squadra con un uomo in meno.

Un idea utile a penalizzare chi accentui contrasti o proprio simuli infortuni per guadagnare tempo. Una norma che per ora sarà solo sperimentale ma che come nel caso della regola degli 8 secondi potrebbe poi diventare anche definitiva. Al termine del torneo, come precisato da Roberto Grassi, responsabile dei tornei giovanili FIFA, arbitri e dirigenti analizzeranno i dati raccolti e decideranno se rendere definitiva o no la norma. Norma che in due casi non verrebbe però applicata.

Quando non si applicherà

Come ogni norma ci sono i casi in cui non si applica e anche questa ne presenta 2. Non può essere tenuto 2 minuti fuori dal campo infatti un portiere che abbia subito un infortunio. E’ impossibile infatti proseguire il gioco con il portiere fuori dal campo. La norma poi non verrà applicata neanche quando venga estratto un cartellino giallo o rosso verso il giocatore che ha commesso il fallo. Così da tutelare ulteriormente la squadra danneggiata dall’infortunio del suo calciatore.