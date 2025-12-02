Haaland 100 gol in Premier League: frantumato il record di Shearer

Erling Haaland non si ferma più. Il centravanti del City ha segnato il gol dello 0-1 al 17′ del match contro il Fulham su assist di Doku. Una rete importante che ha segnato anche un record.

100 gol in 111 partite. Erling Haaland è sempre più un recordman assoluto. A 25 anni l’attaccante del Manchester City ha superato il record di Alan Shearer come marcatore più veloce della storia della Premier League a raggiungere le 100 reti. La bandiera del Newcastle aveva infatti impiegato 124 partite. Ne sono bastate 13 in meno, invece, alla punta ex Borussia Dortmund per raggiungere le 100 reti nel massimo campionato inglese. Haaland ha sbloccato il match di Craven Cottage contro il Fulham dopo 17 minuti portando in vantaggio i ragazzi di Pep Guardiola nell’infrasettimanale di Premier League.

Haaland, nuovo record

Nuovo record per Erling Haaland. La punta Norvegese del Manchester City ha sbloccato al 17′ il match di Craven Cottage contro il Fulham portando avanti la banda Guardiola. Gol n.100 per Haaland con la maglia del City in Premier League. Con questa rete con 100 gol in 111 partite Haaland batte il record di Alan Shearer che 100 reti in Premier League le aveva segnate in 124 partite. Haaland ha impiegato quindi 13 gare in meno rispetto allo storico bomber inglese. Con questa rete sono 20 in stagione in 19 gare con i Citizens per Haaland. Dopo due gare senza gol in campionato, l’attaccante è tornato a pungere e lo ha fatto dopo neanche 20 minuti dall’inizio del match. Match che si è rivelato poi più complicato di quanto ci si aspettasse per i ragazzi di Guardiola che hanno vinto per 4-5 soffrendo fino all’ultimo secondo. Diventano così 19 le vittorie consecutive del Manchester City contro il Fulham.

Fulham-Manchester City 4-5

Pronti via e City avanti dopo 17 minuti. Doku ispira e Haaland trasforma avanti gli uomini di Guardiola. Al 37′ è 0-2. Haaland questa volta rifinisce per Reijnders con l’ex Milan che fa 0-2. 0-3 al 44′ a segnare un ispiratissimo Foden ancora in gol dopo la doppietta al Leeds. In chiusura di primo tempo è poi Smith Rowe su assist di Harry Wilson a riaprire la gara. City che chiude apparentemente il match in avvio di ripresa. Prima Foden, su assist di Haaland, il secondo di serata fa 1-4. Poi un autorete di Sander Berge fissa il punteggio sul 1-5. Al 57′ inizia la rimonta del Fulham. A segnare è Iwobi. Tra il 72′ e il 78′ il Fulham fa prima 3-5 e poi 4-5, a segnare sempre l’ex Milan, Samuel Chukwueze. Dopo 10 minuti di recupero il City centra il successo e i 3 punti.