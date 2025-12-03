Addio Ducati, il lapsus di Bagnaia svela tutto: ecco dove correrà

Pecco Bagnaia si è lasciato scappare una frase che ha di fatto svelato il suo prossimo team: l’addio alla Ducati è ormai certo.

Pecco Bagnaia è già al lavoro per mettersi alle spalle il Mondiale 2025 e arrivare alla prossima stagione con la giusta carica. Quest’anno è stato davvero deludente per il pilota torinese: Bagnaia è riuscito a tagliare il traguardo davanti a tutti solo in 2 GP e 2 Gare Sprint, concludendo il Motomondiale al quinto posto in classifica piloti.

Negli ultimi 5 GP della stagione ha oltretutto collezionato altrettanti ritiri: l’unica soddisfazione è arrivata con la vittoria nella Sprint Race in Malesia. Nonostante questo rendimento lontano dalle aspettative di inizio stagione anche il prossimo anno Bagnaia sarà in sella alla Ducati ufficiale. Tuttavia per il 2027 sono in corso movimenti che potrebbero portare Pecco lasciare la Casa di Borgo Panigale.

Stando ai rumors, infatti, il Team VR46 starebbe seriamente pensando di andare a formare una super coppia per il Mondiale 2027. Nei sogni di Valentino Rossi c’è soprattutto Pedro Acosta, il giovane pilota spagnolo che piace tantissimo al Dottore: tuttavia, almeno in base a quanto trapelato in questi giorni, pare che Rossi voglia avere nel suo team anche Bagnaia.

Addio Ducati, Bagnaia ha svelato tutto: ecco il nuovo team

Un’ipotesi che sta già scatenando gli appassionati della MotoGP, specialmente dopo l’ultima frase pronunciata da Bagnaia dopo la 100 km dei Campioni. In questa edizione della tradizionale corsa che si svolge nel ranch di Valentino Rossi la vittoria è andata proprio al due volte iridato, trionfatore assieme ad Augusto Fernandez: i due sono arrivati davanti alla coppia formata da Diogo Moreira, vincitore del Mondiale in Moto2 e dal prossimo anno in MotoGP, e Federico Fuligni.

Dopo il successo Bagnaia ha pronunciato una frase ai microfoni di Sky Sport che non è passata in sordina: “L’anno scorso ero vestito di bianco, quest’anno di rosso, magari l’anno prossimo mi vestirò di giallo, o di verde”. Più di qualcuno ha fatto notare che il colore predominante della VR46 Racing – che nel 2027 potrebbe diventare team satellite di Aprilia, lasciando quindi la Ducati – è proprio il giallo: chissà che non si sia trattato di un indizio buttato lì da Pecco.

D’altronde il 2026 dirà molto sul futuro di Bagnaia in Ducati: se anche la prossima stagione Pecco dovesse faticare e non reggere il passo di Marc Marquez la separazione a fine anno – ovvero alla scadenza naturale del contratto – diventerebbe inevitabile.