Andrea Iannone fredda Marc Marquez: dichiarazioni pesanti

Andrea Iannone e Marc Marquez si sono affrontati in più occasioni in MotoGP: che cosa ha detto l’italiano sullo spagnolo.

Andrea Iannone e Marc Marquez si sono affrontati in più occasioni all’interno della MotoGP, ma anche in Moto2. L’italiano non è mai riuscito a insidiare lo spagnolo per lottare per il mondiale, tuttavia è stato sicuramente uno di quei piloti più talentuosi e meno semplici da battere in un duello corpo a corpo in pista.

Sicuramente uno di quegli atleti che conosce meglio il Marc Marquez pilota, che da pochi mesi si è laureato per la nona volta in carriera campione del mondo di motociclismo.

Parliamo, dunque, di un fuoriclasse assoluto delle due ruote. E come tutti i grandi campioni, anche lui è molto discusso. La dimostrazione di quello che stiamo dicendo arriva direttamente dalle parole rilasciate più recentemente dallo stesso Iannone, che ha detto la propria opinione in maniera chiara e diretta.

Andrea Iannone non ha dubbi su Marc Marquez: che cosa ha detto

Avere dubbi su Marc Marquez, sul piano sportivo, è impossibile. Il pilota spagnolo ha ottenuto risultati straordinari in mezzo alle piste di tutto il mondo, sbaragliando la concorrezza e battendo record su record, oltre a dominare un mondiale dopo l’altro. Soltanto in due occasioni, fino a questo momento, lo spagnolo della Ducati è stato costretto a lottare per il campionato del mondo fino all’ultima gara all’interno della classe regina del motomondiale: nel 2013 e nel 2017.

Questo dice tanto sul fuoriclasse iberico, e a confermarlo sono anche le parole di elogio di Iannone nei suoi confronti. Al podcast bsmt_basement, però, l’ex ducatista ha anche detto la sua in maniera chiara sulle differenze fra Marquez e altri campioni del passato, senza dimenticarsi di menzionare la stagione 2015 di MotoGP. Stando alle sue parole, nessuno può mettere in dubbio il talento di Marc, il fatto di essere un grande campione. Nella valutazione del suo pilota preferito, a suo dire deve avere altre caratteristiche. Peculiarità che caratterizzano piloti come Schwantz, Lucchinelli e Valentino Rossi.

Marquez, continua Iannone, ha tanta velocità, un grande talento, però non gli dona quella stessa sensazione. E poi ha donato il suo punto di vista in riferimento al 2015: “Indubbiamente lo ha macchiato. Non è stata sicuramente una bella pagina di sport. Io quando lottavo con lui ero molto pulito, lui invece aveva sempre quel vizietto lì, quando ti affiancava ti portava sempre un po’ fuori. Però rimane certamente un grande campione, e non si può dire niente a riguardo”.