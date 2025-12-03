SI HD

Home » Calcio » Borussia Dortmund, la protesta ultras diventa una coreografia clamorosa

Borussia Dortmund, la protesta ultras diventa una coreografia clamorosa

di

Gli ultras del Borussia Dortmund hanno prodotto una lettera di protesta contro le nuove regole per la sicurezza negli stadi. La coreografia con tanto di attacco alla classe politica è avvenuta durante la partita di DFB Pokal contro il Bayer Leverkusen al Signal Iduna Park.

Ibrahim Maza ha segnato il gol vittoria delle Aspirine che ha permesso al Bayer Leverkusen di qualificarsi ai quarti di finale di Coppa di Germania con un successo di misura contro i padroni di casa del Borussia Dortmund nel match valevole per gli ottavi della DFB Pokal. Tre giorni dopo la sconfitta in Bundesliga contro i gialloneri a firma di Adeyemi e Anselmino alla BayArena, la squadra di Kasper Hjulmand si è presa la rivincita al Signal Iduna Park.

Coreografia contro le nuove proposte del governo tedesco per aumentare la sicurezza negli stadi (Screen X)

 

La protesta degli ultras del Borussia Dortmund

Il muro giallo poco prima del calcio d’inizio mostrava un enorme striscione, con tanto di lettera ufficiale sul tema della sicurezza negli impianti sportivi. Il titolo recitava: “IMK 2025 – Gli stadi sono sicuri.” In seguito alle proposte del governo tedesco, attraverso il Ministero degli Interni, di aumentare la sicurezza negli stadi, tutti i gruppi degli ultras si sono uniti per protestare.

“Gli stadi sono sicuri”. La protesta dei tifosi del Borussia Dortmund contro il consiglio di amministrazione diventa una coreografia (Screen YouTube)

 

E i tifosi del Borussia Dortmund hanno deciso di farlo con questa gigantesca lettera. Tra le proposte la richiesta di biglietto personalizzato con tanto di tecnologia di riconoscimento facciale.

Un messaggio chiaro contro le nuove riforme ritenute prive di qualsiasi fondamento con una storia raccontata completamente in modo diverso rispetto alla realtà dei fatti che ha visto scendere in campo, indipendentemente dal tifo tutti gli ultras tedeschi in segno di protesta!

