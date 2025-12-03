Mehdi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, ha svelato un retroscena relativo al trasferimento di Benjamin Pavard dall’Inter al club transalpino.

Pavard si è sin da subito impadronito del reparto arretrato del Marsiglia e il suo trasferimento aveva fatto molto parlare soprattutto negli ambienti vicini ai tifosi dell’Inter. E’ stata una cessione inattesa e forse anche improvvisa, avvenuta nell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, quando i nerazzurri avevano deciso di puntare su Akanji per rinforzare la difesa. Benatia ha svelato a RMC Sport tutti i passaggi dell’affare Pavard.

Inter, i retroscena sulla cessione di Pavard

Benatia, nel corso del suo intervento, ha svelato i retroscena dell’operazione che ha portato Pavard, difensore transalpino, nuovamente in patria, questa volta sponda OM: “Dieci giorni prima della fine del mercato mi dicono che per Pavard l’operazione si può fare solamente a titolo definitivo”.

Entrando nel dettaglio dell’intervento, Benatia ha spiegato i tasselli della trattativa per come doveva essere imbastita, stando alle richieste dell’Inter: “Si fa solo a 20 milioni, e ha uno stipendio fuori misura. Poi sento che il City è aperto a cedere Akanji, so che sta parlando con l’Inter. Se arriva lui, è uno scambio ruolo per ruolo, di conseguenza Pavard sarebbe stato in uscita. Così con il presidente Marotta, che era stato il mio presidente, avvio i contatti”.

Cos’ha detto Benatia a Marotta? “Gli dico: non ho soldi per un trasferimento, non posso pagarlo. Però lo voglio. Gli ho spiegato che il nostro allenatore, De Zerbi, l’avrebbe fatto giocare sicuramente. Ho ribadito che non ce l’avremmo fatta a pagargli lo stipendio richiesto, senza un minimo di sforzo da parte sua. Ai tempi anche Rabiot aveva accettato dei sacrifici. Pavard lo sta facendo ancora quest’anno”. Così l’affare si è completato e Pavard ha sposato appieno la causa marsigliese.