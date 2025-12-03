Regolamento cambiato, perché l’Italia rischia di finire fuori dai Mondiali

L’Italia insegue la speranza di finire ai mondiali , anche se le cose sembrano complicarsi non poco in ottica futura.

Quando parliamo di mondiali, è chiaro che tutte le nazioni vorrebbero ifnire a disputare quella che è la competizione più prestigiosa in senso assoluto. Questo concetto vale per qualunque selezione, che desidera giocarsi le proprie carte nel miglior modo possibile e immaginabile.

Certo, questo non sta assolutamente a significare che sia semplice. Del resto, un mondiale rimane un mondiale. Tuttavia, la speranza di tutti quanti è che l’Italia riesca a parteciparvi.

Per quanto potrebbe essere decisamente più difficile del previsto. Se in linea generale prendere ufficialmente parte a una coppa del mondo è tutto fuorché semplice, nel caso della Nazionale italiana la situazione potrebbe divenire ancora più ostica: scopriamo, allora, perché l’Italia rischia di finire davvero fuori dai mondiali.

Mondiali, Italia a rischio: ecco perché

Il riferimento è alle qualificazioni ai mondiali di basket, dove nel gruppo D Italia, Gran Bretagna, Lituania e Islanda hanno vinto una partita a testa dopo due giornate nelle qualificazioni per la competizione che verrà disputata nel 2027. Un risultato sorprendente e inaspettato, che però rende molto avvincente la corsa alla conquista della qualificazione alla prossima coppa del mondo. Tuttavia, nonostante il quadro sia tutto tranne che idilliaco, c’è da ricordare che gli azzurri sono partiti con una sconfitta contro l’Islanda per poi riprendersi alla grande nel amtch successivamente disputato.

Questo significa che, nonostante la vittoria della Gran Bretagna, la selezione italiana è ancora pienamente in corsa per conquistare la qualificazione alla coppa del mondo 2027. Al termine di questa fase, in cui si qualificheranno le tre migliori del raggruppamento, è prevista la generazione di un nuovo girone composto dalle formazioni dei gruppi C e D, in cui le nazionali saranno caratterizzate dai risultati ottenuti fino a quello stesso momento durante le qualificazioni. Questo perché c’è stata una variazione del regolamento. Anche nel caso in cui l’Islanda venisse eliminata come quarta classificata, la sconfitta già subita nella prima giornata per l’Italia non sarà affatto plausibile che venga archiviata e mai più considerata.

Proprio per questo, possiamo considerarla di certo una difficoltà in più che non è assolutamente di pochissimo conto. In ogni caso, non ci sono dubbi sul fatto che la nazionale ha tutte le possibilità di riuscire nel proprio intento, per quanto effettivamente le difficoltà sono certamente aumentate rispetto al passato. Staremo a vedere come andranno le cose nell’immediato futuro.