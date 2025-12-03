Fa discutere la situazione in casa Scafatese, imbattuta e prima nel girone G di Serie D a +4 su Trastevere e Nocerina ma reduce dall’esonero dell’allenatore. Ora ha rescisso anche il Club Manager Antonio Di Natale.

Dopo il clamoroso esonero dell’ex allenatore Gianluca Esposito, e l’arrivo in panchina di Giovanni Ferraro con la Scafatese attualmente prima e imbattuta in Serie D. Arriva un altro pazzesco scossone in Società. E’ stato infatti comunicata la rescissione consensuale con quello che è oramai l’ex Club Manager della società campana. Termina dopo pochi mesi quindi l’avventura di Di Natale con la Scafatese. Una notizia che dopo quella dell’esonero del tecnico sconvolge l’ambiente intorno alla squadra che dopo 14 giornate è prima in classifica con 9 vittorie e 5 pareggi. +19 di differenza reti e 4 punti sulle prime inseguitrici, Trastevere e Nocerina.

Scafatese, la rescissione con di Di Natale: il comunicato

Nelle ultime ore si è concretizzato un clamoroso doppio ribaltone in casa Scafatese. Il club campano ha prima cambiato allenatore e ora arriva anche la notizia della rescissione con il Club Manager, Antonio Di Natale. Una notizia che trova sorpresa in tutto l’ambiente con la squadra prima in classifica nel Girone G di Serie D con 4 punti sulle due inseguitrici, Trastevere e Nocerina.

Ecco il comunicato: “La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa l’interruzione del legame di lavoro, di natura consensuale, con il Club Manager Antonio Di Natale. A Totò vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi e per la professionalità dimostrata. La società intende augurare anche le migliori fortune per il futuro lavorativo e personale“.

L’esonero di mister Esposito

Non solo la rescissione con Di Natale, la Scafatese ha da poco esonerato il mister Gianluca Esposito, al suo posto è arrivato Giovanni Ferraro. Una scelta che ha sorpreso tutta la piazza e che può trovare la sua motivazione nelle dichiarazioni del Presidente Romano nella presentazione stagionale. Il Patron aveva annunciato la volontà di vincere il campionato già nel mese di dicembre. Una situazione totalmente diversa rispetto a quella attuale visto i 5 stop avuti dalla squadra fino ad ora, nessuna sconfitta ma 5 pareggi, al netto delle 9 vittorie che vedono la Scafatese con solo 4 punti di vantaggio su Trastevere e Nocerina.

Ecco il comunicato della società: “La Scafatese Calcio 1922 comunica agli organi di stampa l’interruzione del rapporto lavorativo con il tecnico della Prima Squadra Gianluca Esposito e con l’allenatore in seconda Cosimo Baldassarre. La società gialloblù, nel ringraziare i tecnici per la professionalità dimostrata in questi mesi, intende esprimere loro le migliori fortune per il futuro. La Scafatese Calcio 1922 comunica, inoltre, che nei prossimi giorni verrà reso noto il nome della nuova guida tecnica“. La scelta del nuovo tecnico è poi ricaduta su Giovanni Ferraro, tecnico esperto che dovrebbe già esordire domenica alle 14.30 nel match casalingo contro l’Anzio.