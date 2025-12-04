Cagliari, Milinkovic-Savic non è l’unico portiere ad aver segnato su rigore: c’è un precedente clamoroso

Il calcio italiano custodisce storie sorprendenti, spesso lontane dai riflettori della Serie A. Tra queste spicca quella di Cesidio Oddi, portiere capace di firmare un’impresa irripetibile: una doppietta su rigore che ancora oggi resta un unicum nella storia del nostro calcio.

Il calcio italiano ha una lunga tradizione di portieri “glaciali” dal dischetto, capaci di trasformare rigori in momenti decisivi. Negli ultimi anni, episodi come quello di Vanja Milinkovic-Savic, autore di un gol su calcio di rigore in Coppa Italia contro il Cagliari, hanno riportato l’attenzione su questa rara abilità.

Tuttavia, se si parla di portieri che abbiano lasciato un segno indelebile con i propri piedi, c’è chi ha fatto di meglio di Milinkovic-Savic. Ma anche di portieri come Brignoli che nel recente passato hanno segnato in Serie A su azione. Un nome di nicchia resta unico e praticamente leggendario: Cesidio Oddi, portiere di diverse squadre di Serie C tra gli anni 80 e 90.

Oddi, doppietta storica contro il Cagliari

Correva l’anno 1988, e Oddi difendeva la porta della Nocerina in Serie C. La squadra campana stava vivendo una stagione delicata, lottando con tutte le forze per la salvezza. Il calendario lo portava di fronte al Cagliari, squadra allora considerata tra le più temibili del girone. Nessuno avrebbe immaginato che il portiere dei molossi sarebbe entrato nella storia non soltanto per le parate, ma anche per i gol.

Nessuno come Oddi

In quella partita, Oddi si guadagnò la gloria segnando due rigori: un’impresa senza precedenti, compiuta da un portiere cresciuto nelle giovanili della Roma e per giunta fatta contro Mario Ielpo, a sua volta cresciuto nella Lazio.

I campani vinsero 3-1, una vittoria cruciale per la loro corsa alla salvezza. La doppietta di Oddi rappresentava e rappresenta un evento straordinario: nella storia del calcio italiano, nessun altro portiere era mai riuscito a segnare due volte nella stessa partita, e nessuno lo ha più replicato da allora.

Oggi, portieri come Milinkovic-Savic si guadagnano qualche titolo soprattutto per la capacità di pararne tanti. Mentre, ieri si è guadagnato la copertina per un rigore trasformato fuori dai 90 minuti regolamentari.

Il ricordo di Oddi resta scolpito nella memoria degli appassionati di calcio minore e ovviamente della Nocerina. La sua doppietta una vera curiosità statistica nella storia perché è capitata proprio contro il Cagliari nel 1988.

Che fine ha fatto Oddi?

Oddi ebbe una lunga carriera nelle serie minori. L’estremo difensore poi ha continuato a calciare e segnare rigori. Ironia della sorte, chiuse la carriera sbagliando un rigore decisivo con la maglia del Cerveteri contro la Juve Stabia. Negli ultimi anni, il portiere di Trasacco in provincia de L’Aquila, ha allenato i portieri della piccola società del Ladispoli nel Lazio.