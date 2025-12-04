SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Mercato, sicuri che serva? Occhio al pericolo Conte, ma decide solo Max

Mercato, sicuri che serva? Occhio al pericolo Conte, ma decide solo Max

di

Il mercato dà, ma il mercato toglie anche: lo sa bene Antonio Conte, che qualche settimana fa, dopo la scoppola presa dal PSV, puntó il dito verso i troppi acquisti.

Per i tifosi, il mercato è una fabbrica di sogni, di speranze e di illusioni: ma non è tutto oro ciò che luccica, specie per chi è già rimasto scottato dall’effimera sessione invernale non più tardi di un anno fa.

A gennaio dello scorso anno infatti, il Milan mise i muscoli: Kyle Walker, Joao Felix e Santiago Gimenez (con anche Bondo di mancia) rappresentavano sulla carta il massimo a disposizione, le mosse giuste per svoltare la stagione. In realtà però, non portarono che altro caos: due di loro sono fuori definitivamente dal Milan, uno è uscito in prestito e un altro rappresenta un mezzo enigma ancora tutto da risolvere.

Obiettivo a gennaio è non sbagliare

È giusto ed è normale allora che oggi al quarto piano di Casa Milan si chiedano: prendere altri 2/3 giocatori per giocare solo 22/23 partite da qui a fine stagione?  Il dubbio di rischiare di sbagliare “a fin di bene” è lecito e comprensibile: ecco perché, a oggi, il mantra è quello di non aver necessità di fare mercato. Che non significa necessariamente che non si farà.

Obiettivo: il centrale di difesa

Valutazioni più approfondite verranno fatte dopo l’Arabia Saudita: se Allegri si presenterà con delle richieste precise e fattibili, verrà presumibilmente accontentato, esattamente come Furlani ha fatto a fine agosto con l’acquisto di Rabiot, perché non è un problema di soldi, ma di filosofia. Max dalla sua ha due enormi argomenti: i risultati in primis, ma anche il suo convincente aziendalismo.

Se Allegri chiede insomma, non è un capriccio, ma una necessità: per esempio un centrale d’esperienza potrebbe fare bene allo spogliatoio ancora più che al campo, portando un altro tassello di mentalità vincente. I nomi di Sergio Ramos e – soprattutto – di Thiago Silva sono tutt’altro che casuali.

Mercato esterni a centrocampo

Tecnicamente invece, questa squadra appare un po’ corta sugli esterni di centrocampo: da capire se Allegri la reputerà o meno un’esigenza impellente. Nel caso, mi permetto di avanzare un’idea: riportare a Milanello Musah,  che a Bergamo al momento di certo non è in odore di riscatto.

Milan: che fare in attacco?

Infine, in attacco, il quadro è semplice: il colpo si fa solo ed esclusivamente se partirà Gimenez, che nonostante le smentite di circostanza di Rafaela Pimenta, è in odore di saluti. Ma se Santi rimarrà, numericamente il pacchetto sarà completo, augurandosi che Rafa abbia percorso altri passi sulla strada della sua “centravantizzazione”: eventualmente, ci si ripenserà in estate.  Magari chissà, con qualcosa in più sul petto (e in cassa).

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×