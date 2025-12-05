Gol di testa nel 2025, tre sorprese davanti a Lewandowski e Kane

C’è qualche sorpresa nella classifica dei gol di testa nei top 5 campionati europei: davanti a bomber implacabili come Kane e Lewandowski, ci sono tre sorprese.

Se in Serie A ci sono Borrelli e Marcus Thuram a guidare la graduatoria dei gol di testa nella massima serie italiana, nei top 5 campionati europei ci sono tre sorprese davanti a bomber del calibro di Lewandowski e Kane. L’attaccante del Barcellona e quello del Bayern Monaco hanno messo a segno 7 gol ciascuno con la testa, mentre Haaland ne ha realizzati 6 di testa.

Gol di testa, Lewandowski e Kane superati

Mikel Merino, giocatore fondamentale per gli equilibri tecnico-tattici dell’Arsenal, ha realizzato 7 gol di testa in tutto l’anno del 2025 e, a pochi giorni dalla conclusione di quest’anno, è al terzo posto in Europa alle spalle di Ante Budimir e Wood, entrambi a quota 8. Dunque troviamo, appaiati a 7, Kane e Lewandowski, mentre Shick, Haaland, Kleindienst e Muriqi ne hanno segnati 6.

Lewandowski, quale futuro?

Negli scorsi giorni si è tanto parlato del futuro di Lewandowski, che ha dichiarato di esser ancora pronto a colpire per qualche tempo: “Sento di avere ancora molto da offrire. C’è chi dice che non corro, che non mi impegno, solo perché ho 37 anni. Ma è una sciocchezza. Basta guardare i dati sulle distanze percorse per capire che non è così. So bene che giocare meno minuti può aiutarmi a gestire meglio la stagione, ma quando sono in campo so di poter fare la differenza. Non pretendo di giocare 90 minuti ogni volta, ma mi sento ancora in piena forma. Non voglio dire di essere vittima dell’età, ma so che ci sono persone che usano questa scusa per mettermi in discussione. Io però sto bene fisicamente e continuo a dimostrarlo ogni giorno”, ha detto a una tv polacca.

Nel frattempo c’era stata qualche voce relativa a un possibile collegamento con il Milan, di certo c’è che il Barcellona studierà l’eventuale proposta del rinnovo di contratto per uno degli attaccanti più forti degli ultimi vent’anni del mondo del pallone.