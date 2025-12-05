Marquez ci ha preso gusto, la bugia che fa infuriare Valentino Rossi e i suoi fan

Marc Marquez e Valentino Rossi sono stati acerrimi rivali, e a quanto pare il tempo non ha dissipato l’astio fra le parti.

Marc Marquez e Valentino Rossi sono stati due grandi rivali, capaci di realizzare autentiche imprese nel corso della loro carriera. E, per quanto lo spagnolo abbia affrontato l’italiano nell’ultima parte della carriera di quest’ultimo, rimane certamente una rivalità che ha lasciato il segno in MotoGP.

Purtroppo, ha anche imposto strascichi che entrambe le parti si portano dietro a distanza di anni da quanto accaduto specialmente nel 2015.

Nonostante questo, comunque, i due continuano a parlare l’uno dell’altro, per quanto a distanza e senza mai avere – da quello che possiamo sapere – un vero e proprio confronto diretto. Stavolta ad accendere gli animi ci ha pensato Marc Marquez, con una dichiarazione rilasciata di recente in riferimento proprio al Dottore.

Ancora Marquez e Valentino Rossi: cosa ha detto lo spagnolo

Marc Marquez e Valentino Rossi, una rivalità che forse non avrà mai davvero fine. Sia il fuoriclasse spagnolo che il Dottore continuano a parlarne, e del resto gli addetti ai lavori non si tirano indietro da ascoltare tutto quello che entrambi hanno da dire in merito al loro rapporto attuale. Stavolta è toccato al pilota della Ducati, che coinvolto in una serie di eventi promozionali e interviste post nono titolo mondiale, ha dato la sua opinione ai microfoni de El Periodico.

Le sue parole, a dire il vero, hanno scatenato non poche polemiche sui social media: “Non c’è nessun risentimento da parte mia nei riguardi di Valentino Rossi. Ho imparato che è importante rispettare i miei avversari”. Qualcuno considera queste dichiarazioni una specie di messaggio di pace verso l’ex rivale, tuttavia non tutti la vedono in questo modo. Va per la maggiore, in effetti, la posizione dei tifosi del nove volte campione del mondo residente a Tavullia, che ritengono sia semplicemente una provocazione o addirittura una bugia da parte di Marquez quest’affermazione divenuta ormai virale.

Non possiamo sapere assolutamente se le cose stanno così o in tutt’altro modo. Ciò che però è abbastanza chiaro, è che la rivalità fra Marc Marquez e Valentino Rossi ha diviso le masse e creato un vero e proprio terremoto che spinge i tifosi a dividersi e a discutere di ciò che effettivamente è accaduto in passato tra quelli che, in ogni caso, rimangono due campioni destinati a essere ricordati anche per gli anni a venire.