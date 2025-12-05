Ritorno Serena Williams, lo conferma lei stessa: tutto vero

Serena Williams è stata un’atleta straordinaria, e adesso da parte sua è arrivata una conferma davvero notevole.

Serena Williams è un’atleta straordinaria. Famosa come tennista statunitense, è nata il 26 settembre 1981. Chiamata anche The Queen, è considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi. Pure leggende del tennis l’hanno considerata tale, basti pensare a Chris Evert.

Punti di forza durante la sua carriera sono stati la sua forza fisica e mentale, i potenti colpi da fondo campo che è sempre riuscita a sferrare e quello che è stato a più riprese valutato come il miglior servizio del circuito.

La sua carriera a livelli professionistici è durata circa venticinque anni, cosa che fra le altre cose l’ha resa anche particolarmente longeva. E adesso, per quanto permane la stessa Williams, sembra essere arrivata una conferma importante da parte sua che riguarda in particolar modo la sua carriera all’interno del mondo del tennis: di cosa si tratta precisamente.

Serena Williams, arriva la conferma: di cosa si tratta

Negli ultimi giorni, ci sono state non poche indiscrezioni relative al possibile ritorno da parte di Serena Williams nel tennis che conta. Un possibile ritorno in campo a tempo pieno, che però la regina della racchetta ha ammesso che non sembra assolutamente essere in procinto di avvenire. Attraverso un post su X, infatti, ha chiarito che non ha la benché minima intenzione di fare ritorno: “Oh mio Dio, non sto tornando. Questo incendio è assurdo”.

Ma da cosa è nata questa rovente indiscrezione? Il portavoce dell’ITIA, Adrian Basset, ha dichiarato a The Atletic che la stessa Williams aveva chiesto di essere reinserita nel Testing pool: “Non so se questo significa che stia tornando, o se si stia solo lasciando aperta l’opzione. Posso solo dire che è di nuovo nel pool e quindi è soggetta ai controlli di reperibilità”. Chi fa parte di questo particolare elenco, può essere testato a sorpresa dal TADP, ovvero il Tennis Anti Doping Programme, e quindi devono essere tutti i giorni a disposizione, comunicando i propri spostamenti e la posizione in una determinata finestra oraria quotidiana.

Pur non avendo mai annunciato in via ufficiale il ritiro dal tennis dal punto di vista agonistico, risulta ancora oggi nell’elenco delle giocatrici ritirate, il che significa che non potrà prendere parte a tornei ufficiali fino al momento esatto in cui non si renderà disponibile per controlli a sorpresa dalla durata di sei mesi. Per il momento, però, pare smentire ogni cosa.